Фільми мають властивість відволікати від поганих новин та думок. Якщо ти хочеш “перемкнутися” на кілька годин, ми ділимося з тобою новинами про кіно та серіали. Зовсім скоро на екрани українських кінотеатрів виходить супергеройський фільм за коміксом Мадам Павутина (Madame Web), що є пʼятим фільмом франшизи Всесвіту Людини-павука від Sony.

Що відомо про фільм Мадам Павутина та які відгуки дали кінокритики — розповідаємо далі.

Мадам Павутина 2024: дата виходу та про що фільм

Фільм Мадам Павутина від Marvel є фантастичним фільмом, який розповідає про нову героїню світу — Кассандру Вебб, яка має екстрасенсорні здібності й бачить “павучий світ”.

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Історія починається з розповіді про матір дівчини Констанс Вебб та її підступного колегу Єзекіеля ​​Сімса.

Сама головна героїня виявляє свої надздібності через 30 років, після нещасного випадку на роботі. Антагоніст Єзекіель зʼявляється у житті Кассандри разом із трьома школярками — дівчата протистоять злодію.

Фільм Мадам Павутина вийде на українські екрани кінотеатрів 15 лютого 2024 року.

Головні ролі у фільмі зіграли Дакота Джонсон, яка стала відомо завдяки фільму 50 відтінків сірого, Сідні Свіні з Ейфорії, Ізабела Монер — відома через стрічку Трансформери: Останній лицар та Целеста О’Коннор із фільму Мисливці на привидів: з того світу.

Головного антагоніста Єзекіеля ​​Сімса зіграв французький актор Тахар Рахім. Він відомий завдяки фільмам Мавританець та Наполеон.

Мадам Павутина: трейлер українською

Мадам Павутина: сцена після титрів

Однією із “фішок” фільмів від Marvel є прикінцеві сцени після титрів, які анонсують нові проекти всесвіту. Однак з часом така тенденція пішла на спад, все частіше у фільмах компанії ми бачимо нарізки комедійних моментів.

Тож на здивування глядачів, фільм Мадам Павутина не має сцени після титрів.

Мадам Павутина: про що фільм та чого він вартий — перегляду чи розчарування? / 2 Фотографії

Мадам Павутина: критика

Фільм уже встигли розкритикувати кінознавці, які відвідали премʼєру Мадам Павутини 12 лютого.

У рейтингу IMDb стрічка зібрала всього 3,9 бала з 10.

Водночас його популярність зростає, нині він розташований на 17 місці, після Вбивць квіткової повні та Вонки.

Одним із найпопулярніших фільмів залишаються феміністичні Бідолашні створіння. Рецензію на стрічку можеш прочитати в нашому іншому матеріалі.

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