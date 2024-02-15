Мадам Павутина: про що фільм та чого він вартий — перегляду чи розчарування?

Фільми мають властивість відволікати від поганих новин та думок. Якщо ти хочеш “перемкнутися” на кілька годин, ми ділимося з тобою новинами про кіно та серіали. Зовсім скоро на екрани українських кінотеатрів виходить супергеройський фільм за коміксом Мадам Павутина (Madame Web), що є пʼятим фільмом франшизи Всесвіту Людини-павука від Sony.
Що відомо про фільм Мадам Павутина та які відгуки дали кінокритики — розповідаємо далі.
Фільм Мадам Павутина від Marvel є фантастичним фільмом, який розповідає про нову героїню світу — Кассандру Вебб, яка має екстрасенсорні здібності й бачить “павучий світ”.
Історія починається з розповіді про матір дівчини Констанс Вебб та її підступного колегу Єзекіеля Сімса.
Сама головна героїня виявляє свої надздібності через 30 років, після нещасного випадку на роботі. Антагоніст Єзекіель зʼявляється у житті Кассандри разом із трьома школярками — дівчата протистоять злодію.
Фільм Мадам Павутина вийде на українські екрани кінотеатрів 15 лютого 2024 року.
Фільм Мадам Павутина вийде на українські екрани кінотеатрів 15 лютого 2024 року.
Головні ролі у фільмі зіграли Дакота Джонсон, яка стала відомо завдяки фільму 50 відтінків сірого, Сідні Свіні з Ейфорії, Ізабела Монер — відома через стрічку Трансформери: Останній лицар та Целеста О’Коннор із фільму Мисливці на привидів: з того світу.
Головного антагоніста Єзекіеля Сімса зіграв французький актор Тахар Рахім. Він відомий завдяки фільмам Мавританець та Наполеон.
Однією із “фішок” фільмів від Marvel є прикінцеві сцени після титрів, які анонсують нові проекти всесвіту. Однак з часом така тенденція пішла на спад, все частіше у фільмах компанії ми бачимо нарізки комедійних моментів.
Тож на здивування глядачів, фільм Мадам Павутина не має сцени після титрів.
Тож на здивування глядачів, фільм Мадам Павутина не має сцени після титрів.
Фільм уже встигли розкритикувати кінознавці, які відвідали премʼєру Мадам Павутини 12 лютого.
У рейтингу IMDb стрічка зібрала всього 3,9 бала з 10.
У рейтингу IMDb стрічка зібрала всього 3,9 бала з 10.
Водночас його популярність зростає, нині він розташований на 17 місці, після Вбивць квіткової повні та Вонки.
Одним із найпопулярніших фільмів залишаються феміністичні Бідолашні створіння. Рецензію на стрічку можеш прочитати в нашому іншому матеріалі.
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