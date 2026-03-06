Куди полетіти в березні на море у 2026 році: ТОП-5 напрямків, де вже панує справжнє літо

Березень — місяць контрастів. Поки вдома ми ще кутаємося в пальта і звикаємо до переведення годинників, у світі є місця, де сонце вже не просто світить, а гріє на повну.

Це ідеальний час для перезавантаження: на багатьох топових курортах високий сезон поступово вщухає, ціни на готелі стають лояльнішими, а натовпи туристів рідшають. Ми розібралися, куди полетіти в березні на море, щоб отримати максимум дофаміну та сонячного вітаміну.

Маврикій: тропічна казка в Індійському океані

Маврикій — це напрямок для тих, хто шукає преміальний сервіс та картинку як із реклами. У березні тут панує ідеальний баланс: океан прогрітий до комфортних температур, а природа вибухає зеленню.

Окрім білосніжного піску, острів пропонує справжні дива: від геологічного феномену Шамарель із його семикольоровими пісками до розкішних ботанічних садів.

Якщо ти подорожуєш з родиною і шукаєш, де в березні достатньо тепло, щоб купатися без ризику застудитися, обирайте район Гранд-Бе. Тут спокійні лагуни та чудово розвинена інфраструктура для дітей.

Таїланд: сезон усмішок та тепла

Березень у Таїланді — це розпал сухого сезону. Дощі бувають вкрай рідко, а море нагадує парне молоко. Пхукет, Крабі та Самуї пропонують розваги на будь-який смак: від драйвових вечірок до повної ізоляції на маленьких островах на кшталт Ланта чи Тао.

Таїланд — це чи не найкраща відповідь на питання, куди краще летіти в березні на море любителям підводного світу. Андаманське море в цей час прозоре, наче скло, що дозволяє спостерігати за яскравими рибками та коралами навіть без глибокого занурення.

Канарські острови: європейський комфорт серед Атлантики

Тенерифе, Гран-Канарія або Лансароте — це вічна весна, яка в березні стає особливо привабливою. Хоча Атлантичний океан бадьорить більше, ніж води Таїланду, повітря прогрівається до стабільних +23…+25°C.

Це напрямок для активних. На Тенерифе можна піднятися до вулкана Тейде, а на Гран-Канарії — погуляти дюнами Маспаломас. Канари ідеально підходять тим, хто не любить екстремальної спеки, але мріє про якісну засмагу під м’яким європейським сонцем.

Єгипет: бюджетно і сонячно

Коли виникає дилема, куди можна полетіти в березні на море без тривалого перельоту, Червоне море залишається поза конкуренцією.

У березні в Шарм-ель-Шейху чи Марса-Аламі вже стає по-справжньому тепло. Вітри, характерні для зими, поступово вщухають, а море вже прогріте достатньо для тривалого снорклінгу. Для відпочинку з дітьми в цей період краще обирати безвітряні бухти, де вода прогрівається швидше.

Мексика: карибський драйв та стародавні таємниці

Якщо ти готовий до тривалого перельоту заради екзотики, Канкун та Рів’єра-Майя в березні — це стовідсоткове влучання. Це саме те місце, куди полетіти в березні на море, щоб поплавати у бірюзових водах Карибського моря і водночас доторкнутися до історії майя.

Погода стоїть ідеальна: вологості ще немає, але сонце вже працює на повну потужність. Вечори в Тулумі з їхньою особливою атмосферою та свіжими морепродуктами стануть кращим завершенням вашої весняної втечі від сірості.

Який би напрямок ти не обрав, березень дає унікальний шанс вхопити літо за хвіст раніше за всіх. Головне — перевірити термін дії закордонного паспорта і не забути про сонцезахисний крем!

