Не забувай про етикет гумору! На які теми не варто жартувати у різних країнах світу

Почуття гумору — річ цінна та властива не кожному. Однак інколи на чийсь погляд дотепні жарти можуть зіпсувати комусь настрій, зачепити неприємну тему чи бути узагалі такими, над якими жартувати не заведено. Над чим не можна жартувати у різних країнах світу — читай далі.

Над чим не можна жартувати у різних країнах світу

Консультантка з крос-культурної взаємодії Марина Стародубська розповіла для УП.Життя про те, яких тем для жартів краще уникати в різних країнах.

Те, що буде дотепним та смішним, визначають суспільні норми країн. Тому як приклад фахівчиня наводить такий: балканські жарти про померлих та смерть будуть неприйнятними у Саудівській Аравії чи Марокко. А жарти про недолугу владу, властиві українцям, не сприймуть у Малайзії чи Мексиці.

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Якщо ти багато подорожуєш чи маєш іноземних друзів, краще розбиратися в табуйованих темах для жартів, щоб одного разу не мати невихованого чи навіть аморального вигляду.

У Китаї цілком нормально казати людям, що вони погладшали після відпустки — це вияв турботи. В Аргентині натомість не слід шуткувати про зовнішній вигляд, це дозволено лише місцевим людям.

Наприклад, в Естонії, Великій Британії, Канаді чи США досить широкий діапазон критики та вільніший гумор. У країнах Азії, Африки і Південної Америки, деяких країнах Європи ситуація серйозніша:

У культурах колективістичних гумор і жарти виконують геть інакшу функцію, адже суспільна ієрархія, статус і збереження “лиця” (чи “реноме”) там надважливі, — пояснює Марина Стародубська.

А от у Данії, Франції або Нідерландах нормою є гумористичні дуелі на вечірках чи зустрічах з друзями. У них варто брати участь! У країнах з багатьма менталітетними нормами, де є суворі правила та обмеження, іноземцям краще не жартувати на теми політичні, релігійні, про смерть, старших людей тощо.

Агресивні форми гумору (із сарказмом, гострою критикою, травматичними іроніями) будуть нормальними в Україні, Угорщині, Румунії, Польщі, Болгарії, Сербії, Хорватії. Самопринизливий гумор популярний у Китаї, Японії, В’єтнамі, Гонконгу, США, Австралії, Бельгії та Іспанії.

Данія, Фінляндія й Естонія широко відомі менталітетним тяжінням до самовисміювання – здебільшого через складні кліматичні умови, які вимагали докладання серйозних зусиль, щоб вижити, тож залишалося тільки сміятися.

Афіліативний (необразливий та м’який) гумор використовуй у Латинській Америці, Португалії. А самопідтримуючий гумор знадобиться у США, Канаді, Угорщині, Сербії, Україні, Німеччині, Мексиці, Бразилії, Індонезії, Кенії, Казахстані.

Раніше ми розповідали про агресивний гумор у стосунках.

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