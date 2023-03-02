Перехід на літній час 2023 в Україні: коли потрібно переводити годинник

В Україні щороку переводять час двічі на рік. Зовсім скоро необхідно буде перевести стрілки на годину вперед — на літній час.

А от восени їх переводять на годину назад. Це відбувається у жовтні. Таким чином, ми переходимо на зимній час. Коли переводять годинники в Україні — читай у матеріалі.

Перехід на літній час 2023 Україна

Ми переводимо час в останню неділю березня. Цьогоріч перехід відбудеться вночі, з 25 на 26 березня. О третій годині ночі переводять годинники з 03:00 на 04:00.

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Важливо, що на більшості смартфонів ця опція автоматична. Тобто, чекати 3 години ночі для цієї процедури не потрібно.

Перехід на літній час 2023: навіщо ми переводимо годинники

Це відбувається для того, аби адаптувати робочі години під світловий день. Таким чином, працівники мають змогу раніше починати роботу. Крім цього, існує ще одна причина для переведення — економія енергії.

Переведення стрілок кілька разів на рік здійснюють згідно з постановою КМУ №509 від 13 травня 1996 року Про порядок числення часу на території України.

Важливо, що цей закон вже неодноразово хотіли скасувати. Та однозначної згоди нардепи з цього приводу не дійшли.

Також важливо знати, що кілька міст України (наприклад, Ужгород і Харків) мають один і той же час на годиннику, але астрономічний час у них відрізняється на годину (як і в інших крайніх східних та західних точках нашої держави).

Перехід на літній час 2023: техніка

Як ми вже писали раніше, телефони та смарт-годинники здійснюють перехід самостійно (я і деяка інша, сучасна техніка). Однак старі телефони та механічні годинники треба переводити самостійно.

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Перехід на літній час 2023: як почуватися в нормі після переводу стрілок

Лікар-дієтолог Наталія Рижкова зазначає, що за словами вчених, найгірше переносять перехід на літній час діти і люди похилого віку.

Коли наш організм намагається перебудуватися на новий графік, ми відчуваємо стрес, порушується сон, обмін речовин, знижується імунітет, погіршується робота серцево-судинної системи.

Людина відчуває емоційний шок, який не завжди можна визначити самостійно.

Що ж робити, щоб легше пережити переведення часу

Через те, що перехід часу порушує наш сон, не варто при пробудженні різко вставати з ліжка. Полеж ще кілька хвилин, щоб організм адаптувався до нового часу пробудження. Найголовніше — спокійно відійти від сну і привести себе в стан неспання. У цей період рекомендується пити кілька чашок зеленого чаю на день. Намагайся більше гуляти та вживати вітаміни, які допоможуть легше перенести цей період адаптації. Якщо перший час тобі важко через перевід годинника, намагайся не їздити за кермом і не виконувати роботу, яка через втрату пильності може призвести до травмування. Намагайся лягати спати на 30-40 хвилин раніше звичайного часу. Швидше заснути ввечері допоможе теплий душ, а вранці прокинутися — контрастний. Не користуйся гаджетами перед сном. Відмовся від кофеїну в другій половині дня. Краще пити трав’яний чай з ромашки чи м’яти. Переглянь час вечері. Їж за 3-4 години до сну. Розпочинай свій ранок із зарядки. Не завадить так робити й протягом року. Ніщо так не бадьорить зранку, як легенька гімнастика. Всі важливі справи роби ввечері. Під час адаптації організму до нового часу правило “ранок вечора мудріший” не працює.

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