Погода в Україні 1 вересня 2025 року: яким буде шкільний старт

Осінь вже нагадає про себе холодними ночами і не тільки: стартують шкільні розпродажі, а отже, незабаром новий навчальний рік.

Якою буде погода 1 вересня 2025 — дізнайся, щоб бути готовим до її сюрпризів заздалегідь.

Погода 1 вересня 2025 року у Києві

Столиця зустріне осінь щільними хмарами і легким дощем. Температура повітря — 21°C вдень та 9°C вночі. Це буде день, коли літній настрій поступиться більш діловим планам і прагматичному налаштуванню на прохолоду.

Погода 1 вересня на Півночі України

На Півночі України, в Чернігові, очікується, що небо буде хмарним, але без дощу і з проблисками літнього сонця. Температура вдень — 23°C, вночі — 9°C. І хоча у повітрі вже запахне осінню, залишиться відчуття, що літо ще не попрощалося.

Погода 1 вересня на Заході України

На Заході України, у Львові, цей день покаже, що осінь цьогоріч прийшла надто рано. Небо затягнеться хмарами, дощитиме. Денна температура — 20°C, нічна — 10°C. Це саме той випадок, коли парасоля — твій найкращий компаньйон.

Погода 1 вересня на Сході України

У Харкові перший день осені 2025 року обіцяє по-справжньому літнє тепло, хоча небо місцями захмариться. Протягом дня повітря прогріється до +25°C, але це не відчуватиметься, як спека — у повітрі вже витає аромат осені.

Погода 1 вересня на Півдні України

У Миколаєві 1 вересня небо буде чисте і ясне, без жодного натяку на дощ. Сонце подарує майже спекотне тепло, вдень буде близько +26°C. А от ранок вже доволі прохолодний, +15°C, він нагадає, що це — останні миті літа. Але ще є трохи часу насолодитися ним, перш ніж зануритися у шкільну метушню.

Готуйся до 1 вересня заздалегідь, пам’ятай, що ранки по всій Україні будуть прохолодними, тому продумай одяг заздалегідь: легка кофтина чи піджак уранці стануть у пригоді.

До обіду обіцяє потеплішати, тож верхній шар можна буде зняти, коли сонце почне пригрівати.

Джерело прогнозів погоди: Wisemeteo.

