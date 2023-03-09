Як доглядати за кімнатною трояндою — з цими порадами твоя королева квітів буде прекрасною

Кімнатна троянда — це популярний вибір для внутрішнього декору. Вона має чудовий аромат та красиві квіти.

Домашні троянди можуть бути найрізноманітніших сортів та розмірів, а також відрізнятися за кольором та ароматом. Деякі сорти мають густі квіткові кущі, які рясно квітнуть протягом багатьох місяців, а інші — одиночні квіти, але з величезними пелюстками та незабутнім ароматом.

Однак, щоб кімнатна троянда росла здоровою та красивою, необхідно дотримуватися певних правил догляду. У нашому матеріалі ми зібрали важливі поради для тебе, які допоможуть зберегти твою кімнатну троянду в ідеальному стані.

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Розміщення та освітлення

Кімнатна троянда потребує яскравого, але розсіяного світла. Вона повинна бути розташована в приміщенні з вікнами, які дивляться на схід або захід, щоб кімнатна троянда отримувала достатньо світла протягом дня.

Уникай прямого сонячного світла, оскільки воно може пошкодити листя та квіти.

Температура та вологість

Королева квітів повинна стояти у приміщенні з температурою від 15 до 25 градусів за Цельсія. Також важливо забезпечити достатню вологість повітря, особливо в холодний період, коли вимикається опалення.

Якщо повітря в приміщенні занадто сухе, можна використовувати зволожувач повітря або поставити під горщик з трояндою місце з вологою ґрунтовою поверхнею.

Полив

Кімнатна троянда потребує регулярного поливу. Ґрунт повинен бути завжди вологим, але не мокрим. Найкраще поливати троянду, коли верхній шар ґрунту висохне, але ще не стане кам’янистим.

Вода повинна бути м’якою та кімнатної температури. Не допускай пересихання ґрунту, а також переливання.

Ґрунт

Кімнатна троянда повинна бути засаджена в ґрунт для кімнатних рослин, який повинен бути родючим та дренованим. Якщо ґрунт занадто згустився, можна додати до нього перліт або кокосову кірку для забезпечення кращого дренажу.

Удобрення

Квітка потребує регулярного удобрення, щоб забезпечити достатнє живлення. Найкраще використовувати універсальне рідке удобрення для догляду за кімнатними рослинами, яке містить всі необхідні поживні речовини.

Рекомендується удобрювати троянду раз на тиждень в період зростання та цвітіння, а взимку — раз на два тижні.

Обрізання

Троянду потрібно обрізати, щоб вона зберігала красиву форму та підтримувала рівномірний ріст. Обрізання слід проводити весною або восени, перед початком періоду активного зростання.

Для обрізання можна використовувати гострі ножиці, обрізаючи гілки над бруньками.

Такий догляд за кімнатною трояндою допоможе тримати її у хорошому стані, а також насолоджуватися красою квітки та ароматом.

До речі, кімнатні троянди можуть бути дуже корисні для здоров’я. Наприклад, ефірні олії, які вони виділяють, мають протизапальні та антибактеріальні властивості, а також можуть допомогти знизити стрес та покращити настрій.

А якщо тобі подарували нещодавно квіти, і ти хочеш, аби вони довше милували око, тримай поради флористки, яка розповіла, що додати у воду, щоб квіти довше стояли.