Перші морози вже в Україні: якою буде погода на тиждень

Вже наприкінці вересні в Карпатах випав перший сніг, а температура опустилася нижче нуля. Тож чимало питань до того, якою буде погода на тиждень по всій Україні.

Синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха розповіла, якою буде погода на тиждень з 1 по 7 жовтня, та чи очікувати тепла.

Погода на тиждень з 1 по 7 жовтня: деталі

Перший сніг у горах цілком притаманний для цього сезону. Зниження температури зараз відчувається й в інших областях України, але відповідає осені: похмура погода, знижена температура та опади.

Показники температури будуть невисокими. 1 жовтня очікуються помірні дощі у північній частині Україні, які припиняться вже 3 жовтня.

— В п’ятницю буде перепочинок від опадів, але потім наступний атмосферний фронт вже з південного заходу буде надходити до нашої території й принесе нову порцію опадів.

Це будуть невеликі дощі у більшості регіонів, їх буде трошечки менше у східних областях, — додала Наталія Птуха.

Найближчими днями, а саме 2 та 3 жовтня, у західних і частково північних областях очікуються заморозки на поверхні ґрунту. Їх також можна буде відчути і у повітрі, зокрема у західних областях.

Загалом температура по території України вночі зберігатиметься на рівні +1…+9°C. Вдень очікується +5…+10°C. Трошки тепліше буде на Півдні, Сході та на Закарпатті — +11…+16°C.

— Найяскравіша перспектива для південних та південно-східних областей. Там вже ближче до вихідних (4-5 жовтня — ред.) можуть підвищитися стовпчики термометрів в денні години до +20°C, тобто очікуємо +14…+20°C.

На решті територій погода на тиждень буде стриманішою, температура коливатиметься на рівні +10…+15°C.

— Вкотре нагадуємо, що більше ніж на тиждень не варто дивитися. Значення температури й площа поширення опадів змінюється. Вже було багато яскравих прикладів, коли надавали інформацію з більшою завчасністю, але ці прогнози не виправдовуються, — попереджає фахівчиня.

Якщо плануєш осінній відпочинок у горах тоді читай про погоду в Карпатах на жовтень.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!