Погода в Дніпрі в січні 2026: коли варто чекати на сніги та сильні морози

Січень — це місяць, протягом якого зима тільки починає розкривати власну мерзлу красу разом з хуртовинами та низькими температурами. Читай у матеріалі, яка буде погода в Дніпрі в січні 2026 року та чи будуть аномальні перепади температур разом із сильними снігами.

Погода в січні 2026 в Дніпрі: перша декада, з 01.01 по 10.01

Протягом перших десять днів погода в Дніпрі виявилась зовсім нестабільною: згідно з прогнозом, температура повітря вдень коливається від -6°C до +9°C, тоді як у нічний час доби — від -13°C до +6°C.

Стосовно опадів, то в Дніпрі найближчими днями, а саме 9 та 10 січня передбачається великий сніг та сильні заморозки, а отже разом з цим і ожеледиця — варто бути обережним як водіям авто, так і пішоходам.

Прогноз погоди в Дніпрі в січні 2026: друга декада, з 11.01 по 20.01

Середина місяця буде найхолоднішою частиною січня з усіх: вдень показник термометра перебуватиме в діапазоні від -9°C до -4°C, тоді як вночі — від -7°C до -14°C. Краще в цей період уникнути перебування на вулиці без нагальної потреби.

Щодо опадів, то сніг прогнозується в перші дні декади: з 11 по 14 січня. Всі інші дати будуть сонячними або переважно хмарними з проявами променів сонця, що трохи прогріє землю та повітря після страшних холодів.

Погода в Дніпрі в січні 2026: третя декада, з 21.01 по 31.01

Останні дні січня в Дніпрі прогнозуються набагато теплішими відносно попередніх днів. Щодо температури, то вона триматиметься на рівні -3…+3°C протягом днів, і -3…-4°C протягом всіх ночей. Сильних перепадів температури, а також морозів не передбачається.

Сонця наприкінці січня майже не буде: лишень 21 число порадує Дніпро сонячним днем, тоді як протягом 22, 23, 26-28 та 31 числа у місті трохи сніжитиме. Усі інші дні будуть без опадів та повністю хмарними.

Загалом погода в Дніпрі в січні буде доволі стабільною, окрім значних перепадів посеред місяця, які стануться вже за кілька днів.

