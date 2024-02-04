Привітання хрещеній з днем народження — вияв поваги у віршах та своїми словами

Хрещена мати — духовна мама у християнській традиції, яка під час таїнства хрещення приймає відповідальність перед Богом за духовне виховання похресника(-ці). Заведено як хрещеній, так і похресникові(-ці) завжди вітати одне одного зі святами та знаковими подіями.

У нашому матеріалі ми поділимося з тобою, як привітати свою “другу маму” з днем народження, щоб словами показати свою любов та повагу. Читай привітання хрещеної з днем народження у віршах та у прозі.

Привітати свою “духовну маму” з днем народження можна по-різному. Усе залежить від того, які в тебе взаємини з нею, який у неї характер, який у неї вік. Комусь буде до душі зворушливе до сліз вітання, а хтось налаштований повеселитись і вислухати прикольні побажання.

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Що сказати хрещеній на день народження своїми словами

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Моя фея-хрещена, вітаю вас із днем народження! Бажаю, щоб ваші очі ніколи не втрачали вогник, серце завжди було повне любові, а сил вистачало на виконання всіх планів! Не хворійте та давайте собі відпочивати частіше!

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Моя мила, люба, улюблена хрещена матуся! Я дуже люблю і дуже вдячна за те, що ти даруєш мені свою турботу, тепло і любов. Я бажаю тобі, щоб ти ніколи не хмурилася, не засмучувалась і не плакала. Нехай твоє добро завжди повертається бумерангом. Бажаю величезного здоров’я, нескінченного щастя і добробуту. З днем народження!

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Дорога хрещена, я вітаю тебе з днем народження! Бажаю тобі здоров’я, сімейного затишку та простого людського тепла. Щоб кожен твій день був сповнений позитивом. Більше душевності, відпочинку, ідилії та гарного настрою. Ти мені, як друга мама, я безмежно тебе люблю і бажаю того, щоб у тебе все було максимально добре!

Привітання з днем народження хрещеній у прозі

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З днем народження, моя хрещена! Бажаю, щоб здоров’я тебе не підводило, а ти завжди залишалось такою ж красивою та життєрадісною, як сьогодні. Ти — моя духовна наставниця, всіх благ тобі. Нехай негаразди ніколи не прийдуть у твій дім, а везіння й удача завжди залишаються постійними жителями! Всього тобі найкращого, а в цей світлий день — чудового настрою!

Привітання з днем народження хрещеній

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Дорога хрещена! Вітаю і бажаю бути завжди в хорошому настрої, вірити у свої сили, прагнути до втілення своїх мрій у реальність. Здоров’я міцного, підтримки від рідних, надійного тилу. Бажаю квітнути й отримувати квіти.

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Дорога моя хрещена, вітаю зі святом! Ви — моя духовна наставниця і друга мама. Нехай ваш життєвий човен буде повний любові й здоров’я та щасливо пливе, оминаючи вирви, круті береги та стрімкі пороги. Люблю та обожнюю!

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Моя дорога хрещена, вітаю вас з днем народження! Бажаю вам прекрасного самопочуття, відмінного настрою, чудових друзів, люблячих рідних. Завжди дивуйте нас своєю життєлюбністю та позитивом. Насолоджуйтеся життям на повну і просто будьте щасливі!

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Хрещена, у ваш день народження я поспішаю сказати теплі слова щирої подяки за вашу теплоту і ласку, розуміння і турботу! Нехай небеса чують кожну вашу молитву і відповідають благодаттю. Нехай все задумане збудеться, все заплановане — здійсниться, а життя підносить вам лише позитивні новини та емоції.

Привітання з днем народження хрещеній у віршах

***

Дорога хрещена!

З усього серця вам бажаю

Здоров’я, затишку, тепла.

Хай гарний настрій розквітає,

Щоб в серці молодість жила.

Бажаю вам снаги та сили,

Щоб був щасливим кожен день.

Щоб і до ста років радіти,

Вітанням люблячих людей.

***

Дорога хрещена, вітаю!

Хай квітнуть дні яскравим квітом,

І будуть в них сердечність і тепло,

Щоб у житті було чому радіти,

А смутку в душі ніколи не було.

***

Дорога хрещена, в честь цієї дати

Дозвольте вас щиро від душі привітати!

Бажаю вам довгих років і любові,

Щоб ви були дуже щасливі й здорові!

У праці, в усіх ваших справах поважних

Досягнень бажаю, успіхів справжніх!

Щоб гарні події в житті відбувались,

Щоб ви, як сьогодні, щодня посміхались!

***

Вітаю, хрещена!

Любові вам і злагоди в родині,

Не знати горя, смутку і біди,

Хай прибуває щедро вам щоднини

Із сонця й вітру, і з роси й води.

***

Люба хрещена, з днем народження!

З роси, з води на добру сотню літ,

Людського щастя, благ земних по вінця.

Здоров’я шлю міцного, мов граніт.

Щоб теплих весен сонячні проміння

Будили в серці ніжні почуття.

Щоб не торкалась скронь зими пороша.

Щоб ти пройшла через усе життя

Така, як є — привітна, гарна і хороша.

***

Вітаю я хрещену щиро!

Бажаю їй добра і миру!

Світанків сонячних, привітних,

А днів прекрасних, теплих, світлих.

Ночей спокійних, не тривожних,

А щастя стільки, скільки хоче!

Здоров’я вдосталь і без ліку,

Кохання щирого довіку!

***

Вітаю, хрещена, вас зі святом!

Нехай життя буде багатим:

На здоров’я і на силу,

І на доленьку щасливу!

На яскраві довгі роки

Без турбот і без мороки.

На прибутки і достаток

На фінансовий порядок!

На підтримку і повагу,

На рішучість і відвагу,

На тепло і розуміння,

На удачу і везіння.

На розумне, добре, вічне,

На строкате й різнобічне,

Словом — на усе прекрасне,

На постійне й своєчасне!

Зичу успіхів, визнання

І великого кохання!

Сподіваємось, наша добірка з варіантами привітань помогла тобі засвідчити свою повагу та любов хрещеній.

Тримай ще привітання іменинникам з днем народження своїми словами.

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