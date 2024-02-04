Привітання хрещеній з днем народження — вияв поваги у віршах та своїми словами

Хрещена мати — духовна мама у християнській традиції, яка під час таїнства хрещення приймає відповідальність перед Богом за духовне виховання похресника(-ці). Заведено як хрещеній, так і похресникові(-ці) завжди вітати одне одного зі святами та знаковими подіями.
У нашому матеріалі ми поділимося з тобою, як привітати свою “другу маму” з днем народження, щоб словами показати свою любов та повагу. Читай привітання хрещеної з днем народження у віршах та у прозі.
Привітати свою “духовну маму” з днем народження можна по-різному. Усе залежить від того, які в тебе взаємини з нею, який у неї характер, який у неї вік. Комусь буде до душі зворушливе до сліз вітання, а хтось налаштований повеселитись і вислухати прикольні побажання.
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Моя фея-хрещена, вітаю вас із днем народження! Бажаю, щоб ваші очі ніколи не втрачали вогник, серце завжди було повне любові, а сил вистачало на виконання всіх планів! Не хворійте та давайте собі відпочивати частіше!
Моя мила, люба, улюблена хрещена матуся! Я дуже люблю і дуже вдячна за те, що ти даруєш мені свою турботу, тепло і любов. Я бажаю тобі, щоб ти ніколи не хмурилася, не засмучувалась і не плакала. Нехай твоє добро завжди повертається бумерангом. Бажаю величезного здоров’я, нескінченного щастя і добробуту. З днем народження!
Дорога хрещена, я вітаю тебе з днем народження! Бажаю тобі здоров’я, сімейного затишку та простого людського тепла. Щоб кожен твій день був сповнений позитивом. Більше душевності, відпочинку, ідилії та гарного настрою. Ти мені, як друга мама, я безмежно тебе люблю і бажаю того, щоб у тебе все було максимально добре!
З днем народження, моя хрещена! Бажаю, щоб здоров’я тебе не підводило, а ти завжди залишалось такою ж красивою та життєрадісною, як сьогодні. Ти — моя духовна наставниця, всіх благ тобі. Нехай негаразди ніколи не прийдуть у твій дім, а везіння й удача завжди залишаються постійними жителями! Всього тобі найкращого, а в цей світлий день — чудового настрою!
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Дорога хрещена! Вітаю і бажаю бути завжди в хорошому настрої, вірити у свої сили, прагнути до втілення своїх мрій у реальність. Здоров’я міцного, підтримки від рідних, надійного тилу. Бажаю квітнути й отримувати квіти.
Дорога моя хрещена, вітаю зі святом! Ви — моя духовна наставниця і друга мама. Нехай ваш життєвий човен буде повний любові й здоров’я та щасливо пливе, оминаючи вирви, круті береги та стрімкі пороги. Люблю та обожнюю!
Моя дорога хрещена, вітаю вас з днем народження! Бажаю вам прекрасного самопочуття, відмінного настрою, чудових друзів, люблячих рідних. Завжди дивуйте нас своєю життєлюбністю та позитивом. Насолоджуйтеся життям на повну і просто будьте щасливі!
Хрещена, у ваш день народження я поспішаю сказати теплі слова щирої подяки за вашу теплоту і ласку, розуміння і турботу! Нехай небеса чують кожну вашу молитву і відповідають благодаттю. Нехай все задумане збудеться, все заплановане — здійсниться, а життя підносить вам лише позитивні новини та емоції.
Дорога хрещена!
З усього серця вам бажаю
Здоров’я, затишку, тепла.
Хай гарний настрій розквітає,
Щоб в серці молодість жила.
Бажаю вам снаги та сили,
Щоб був щасливим кожен день.
Щоб і до ста років радіти,
Вітанням люблячих людей.
Дорога хрещена, вітаю!
Хай квітнуть дні яскравим квітом,
І будуть в них сердечність і тепло,
Щоб у житті було чому радіти,
А смутку в душі ніколи не було.
Дорога хрещена, в честь цієї дати
Дозвольте вас щиро від душі привітати!
Бажаю вам довгих років і любові,Щоб ви були дуже щасливі й здорові!У праці, в усіх ваших справах поважнихДосягнень бажаю, успіхів справжніх!Щоб гарні події в житті відбувались,Щоб ви, як сьогодні, щодня посміхались!
Вітаю, хрещена!
Любові вам і злагоди в родині,
Не знати горя, смутку і біди,
Хай прибуває щедро вам щоднини
Із сонця й вітру, і з роси й води.
Люба хрещена, з днем народження!
З роси, з води на добру сотню літ,
Людського щастя, благ земних по вінця.
Здоров’я шлю міцного, мов граніт.
Щоб теплих весен сонячні проміння
Будили в серці ніжні почуття.
Щоб не торкалась скронь зими пороша.
Щоб ти пройшла через усе життя
Така, як є — привітна, гарна і хороша.
Вітаю я хрещену щиро!Бажаю їй добра і миру!Світанків сонячних, привітних,А днів прекрасних, теплих, світлих.Ночей спокійних, не тривожних,А щастя стільки, скільки хоче!Здоров’я вдосталь і без ліку,Кохання щирого довіку!
Вітаю, хрещена, вас зі святом!
Нехай життя буде багатим:
На здоров’я і на силу,
І на доленьку щасливу!
На яскраві довгі роки
Без турбот і без мороки.
На прибутки і достаток
На фінансовий порядок!
На підтримку і повагу,
На рішучість і відвагу,
На тепло і розуміння,
На удачу і везіння.
На розумне, добре, вічне,
На строкате й різнобічне,
Словом — на усе прекрасне,
На постійне й своєчасне!
Зичу успіхів, визнання
І великого кохання!
Сподіваємось, наша добірка з варіантами привітань помогла тобі засвідчити свою повагу та любов хрещеній.
Тримай ще привітання іменинникам з днем народження своїми словами.
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