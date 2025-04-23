Коли цвіте тополя в Україні: що треба знати про особливості цього дерева

В Україні росте дуже багато тополь. Існують навіть цілі лісосмуги з цих дерев. Для декого це є великою проблемою, тому що люди мають алергію на пух тополі. Тому вони шукають, коли цвіте тополя в Україні, щоб підготуватися до алергічного сезону.

Читай у матеріалі, коли цвіте тополя в Україні та скільки триває період цвітіння.

Коли цвіте тополя в Україні

Період цвітіння тополі припадає на квітень-травень. Спершу пух з’являється у ранніх сортів тополі. Точний період їхнього цвітіння залежить від регіону України. Цвіт тополі спричиняє багато проблем людям, схильним до алергії.

Період цвітіння тополі триває приблизно два-три тижні.

Цвіте це дерево не квітами, а сережками — це довгі утворення, які звисають та містять пилок. Варто зауважити, що цвітуть лише чоловічі дерева, бо саме вони виробляють пилок. А жіночі дерева згодом утворюють ті самі пухнасті насіннєві волокна.

А сам пух тополі з’являється наприкінці травня або в червні та зовсім не пов’язаний із пилком. А алергію викликає саме пилок. Пух лише розносить інші алергени, тому може ускладнювати ситуацію для алергіків.

Деякі люди ще можуть заради забави палити тополиний пух. Також це роблять з метою його позбутися. Але це дуже небезпечно. Тополиний пух дуже легко займається, також він легкий, літає у повітрі, забивається у кути та щілини, тому розповсюдження вогню відбувається швидко і неконтрольовано.

Підпал тополиного пуху становить реальну небезпеку і може призвести до масштабної пожежі. Тож не варто його підпалювати взагалі.

Що треба знати про тополю

Раніше висаджували дуже багато цих дерев. Але вони мають кілька недоліків, зокрема швидке старіння. Середній вік тополі становить 50 років. Крім цього, вони ламкі та не стійки проти вітрів, тому часто спричиняють аварійні ситуації. Щоб цього не було, їх, як і інші дерева, треба своєчасно заміняти.

