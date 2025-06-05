Стиль життя Садівництво та город

Погода в Україні на тиждень: час діставати купальники і парасольки

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 05 Червня 2025, 08:30 3 хв.
спека в україні
Фото Unsplash

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь