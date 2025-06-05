Погода в Україні на тиждень: час діставати купальники і парасольки

В Україну прийшла літня спека — просто за розкладом! Перепад температур стався доволі різко. Після дощового та холодного травня у столиці вже +30 градусів! Якою буде погода в Україні на цей тиждень — 3-8 червня? Розповідаємо у матеріалі!

В Україну прийшла літня спека до +30 градусів

За прогнозами синоптиків, температура повітря підніметься до +28…+30°C практично у всіх регіонах. Короткочасні дощі можливі, але суттєвого впливу на загальну погоду не матимуть. На тижні будуть малохмарні епізоди. Спека триматиметься щонайменше до кінця тижня.

Найбільше від спеки потерпатимуть Центральні регіони та Схід країни. Дощі матимуть короткочасний характер, чергуватимуться із грозами. За даними Укргідрометцентру, у вівторок, 3 червня, у Центральних областях, на Півдні та Сході країни триматиметься температура 28-31 градус.

На Заході країни пройдуть дощі з грозами, буде дещо холодніше — до +17 +23 градусів. У регіонах буде хмарно з проясненнями.

4 червня, у середу, на Півночі, Центрі та Заході країни будуть комфортні температури, до +24 +26 градусів. Буде хмарна погода з проясненнями, на Закарпатті пройдуть дощі. Також дощова погода буде на Сході країни та Півдні. Там температури сягнуть +28 та +31 градусів тепла.

У четвер, 5 червня, у всіх регіонах України, крім Заходу, буде тепла погода, хмарна з проясненнями сонця. Стовпчики термометрів піднімуться до +28 +31 градуса. На Заході пройдуть рясні дощі з грозами, температури будуть високими +28 +31 градус.

У п’ятницю, 6 червня, дощі з грозами накриють половину України — Захід, Центральні області, частину Півночі. На Півдні та Сході буде хмарно з проясненнями сонця. Температури повітря сягнуть +28 +30 градусів тепла.

У суботу, 7 червня, продовжиться тенденція попереднього дня. Грози зникнуть, пройдуть дощі на Заході, у Центрі та частині Півночі. На Сході та Півдні країни буде невелика хмарність. Температури повітря триматимуться на межі +28 +30 для Заходу та Центральних областей, і + 30 +33 для Сходу та Півдня.

У неділю, 8 червня, погода в Україні буде спекотною. У більшості областей очікується +30 +33 градуси тепла. Спека накриє Центр, Південь та Схід України. На Заході буде легше, адже пройдуть короткочасні зливи. Найгарячіше буде у Запорізькій та Донецькій областях — до +33 градусів без опадів.

