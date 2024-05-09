Що подарувати на гендер-паті: ідеї презентів на різний бюджет для малюка та батьків

Однією з найпрекрасніших періодів у житті родини є очікування поповнення у сім’ї. І одним із найбільш інтригуючих моментів цього етапу є гендер-паті — свято, на якому майбутні батьки разом із родичами та друзями дізнаються стать майбутньої дитини.

Ця подія не лише є символом початку нового етапу в житті сім’ї, але й чудовою можливістю для близьких висловити свою любов та підтримку. Тож вибір ідеального подарунка може бути непростим завданням, адже хочеться, щоб він був не тільки символічним, але й корисним та практичним для майбутніх батьків та малюка. Саме тому важливо підходити до вибору подарунка з особливою увагою, враховуючи потреби та побажання родини.

Детальніше про те, що подарувати на гендер-паті — розповідаємо далі у матеріалі.

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Сертифікат до дитячого магазину

Такий подарунок надає свободу вибору, дозволяючи батькам самостійно обрати потрібні товари, наприклад, розвивальний килимок, який стимулює розвиток дитини з перших місяців життя.

Книжка для батьків

Корисний і пізнавальний подарунок, який допоможе майбутнім батькам підготуватися до народження та виховання дитини. Такі книги — це хороший варіант для тих гостей, хто шукає, що подарувати батькам на народження дитини.

Доглядова косметика для немовлят

Перелік продуктів у цій категорії доволі багатий. Це може бути й шампунь та гель для купання, й мило, лосьйон чи крем. Усе це є необхідним для щоденного догляду за шкірою та здоров’ям малюка. Тож натуральна та безпечна косметика стане чудовим та корисним подарунком.

Професійна фотосесія для малюка

Ще одним варіантом подарунка, що дарують гості на гендер-паті, є сертифікат на фотосесію для новонародженого. Це унікальна можливість зберегти найцінніші моменти раннього дитинства. Сертифікат на фотосесію дозволяє батькам спланувати знімання у зручний для них час, зафіксувавши безцінні спогади, які вони зможуть переглядати усе життя.

Термометр для ванночки

Якщо ти ще в роздумах, що можна подарувати на гендер-паті — чому б не обрати дитячий термометр для ванночки? Він гарантує безпечне купання, дозволяючи легко контролювати температуру води, щоб вона була ідеальною для немовляти.

Махровий рушник з капюшоном

Він забезпечує м’яке та затишне обгортання малюка після купання та допомагає швидко висушити та зігріти дитину. Головне — обирай товари з натуральних тканин, що будуть безпечними для новонародженого.

Ортодонтична пустушка

Такі пустушки спеціально розроблені для задоволення природних потреб смоктання у немовлят. До того ж вони сприяють правильному розвитку ротової порожнини.

Подушка для сну та годування

Цей подарунок забезпечить підтримку та комфорт під час годування чи відпочинку. Ще однією його перевагою при використанні є можливість знизити навантаження на спину та руки мами.

Кокон для новонароджених

Створює безпечне та затишне місце для сну малюка, імітуючи обмежений простір, ніби у маминому животі. Кокон допомагає мінімізувати стрес та забезпечує плавну адаптацію дитини до нових умов.

Термокружка

Це ідеальний подарунок для батьків немовляти, адже вона дозволяє тримати напої в гарячому або холодному стані протягом довгого часу. Це особливо зручно під час довгих прогулянок чи поїздок.

Альбом для зберігання спогадів (baby book)

Це оригінальний подарунок на гендер-паті, що допоможе батькам зберегти найважливіші моменти раннього дитинства їхньої дитини, від перших усмішок до перших кроків.

Силіконовий посуд для першого прикорму

Дуже важливий та корисний подарунок, адже такий посуд безпечний та зручний у використанні. Він допоможе малюкові навчитися їсти самостійно, роблячи процес введення прикорму легшим та веселішим.

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