Що робити, якщо змерзла картопля на городі: дієві поради як врятувати врожай

Ольга Петухова 06 Травня 2024, 19:30
що робити якщо замерзла картопля на городі
Фото: Pexels

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