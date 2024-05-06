Що робити, якщо змерзла картопля на городі: дієві поради як врятувати врожай

Пізні заморозки здатні накоїти чимало лиха, адже, трапляється, вони приходять й у травні. Не біда, якщо картопля в цей час не встигла зійти, а от якщо сходи з’явилися, заморозки можуть сильно зашкодити врожаю. Що робити, якщо замерзла картопля на городі — читай в нашому матеріалі.
Молоді паростки картоплі вкрай чутливі до весняних заморозків і будь-яка температура нижче нуля може вбити урожай. На старших, доволі розвинутих рослинах холоди можуть і не позначитися.
А от зовсім молоденьким паросткам картоплі важко: від морозу вони чорніють та в’януть.
А от зовсім молоденьким паросткам картоплі важко: від морозу вони чорніють та в’януть.
Навіть, якщо далі рослина буде рости, є ризик, що м’якуш плодів почне чорніти.
Якщо ти бачиш ознаки того, що картоплю “прихопив” мороз, застосуй міри першої невідкладної допомоги. І не впадай у відчай, адже дещо зробити заради порятунку можна:
Якщо мороз вдарив, або ти розумієш, що заморозки наближуються (сучасні прогнози їх передбачають доволі точно) — спробуй вжити попереджувальних заходів, які не допустять обмерзання рослин:
Обирати для посадки найбільш холодостійкий сорт картоплі.
Зміцнити посадковий матеріал за допомогою препаратів регуляторів росту, такими, як Сілк, Біостим, Епін Екстра.
Зміцнити посадковий матеріал за допомогою препаратів регуляторів росту, такими, як Сілк, Біостим, Епін Екстра.
Тепер ти знаєш, що робити, якщо змерзла картопля на городі. сподіваємось, наші поради допоможуть тобі врятувати врожай й попередити почорніння плодів.
А якщо тобі цікаво дізнатися, як швидко почистити молоду картоплю сіллю, читай про це в нашому іншому матеріалі.
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