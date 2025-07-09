Хлопчик чи дівчинка? Фотографи Ліберови чекають на першу дитину

Фото Instagram Фотографи Костянтин та Влада Ліберови, відомі українцям завдяки своїм світлинам з передової, оголосили щасливу новину — подружжя чекає на первістка. У своєму Instagram вони розповіли про вагітність Влади й перші враження від звістки. Фотографи Ліберови чекають на дитину: подробиці У дописі йдеться, що саме сьогодні вирішили поділитися з аудиторією важливою новиною, адже вважають своїх підписників дуже великою родиною, яка вміє підтримати. — Ми хочемо жити сьогодні й зараз, у незалежній Україні, в нашому Києві, виховувати нашого сина, для якого так довго шукали ідеальний час, поки не зрозуміли, що він ніколи не настане, бо його просто не існує. Ну або тут і зараз — це і є ідеальний час, — написало подружжя.Ми будемо батьками. В нас буде син. Ми щасливі. Побудьте щасливими разом із нами. Читати на тему Місто стало червоно-чорним… Обстріл Києва очима Ліберових Фотографи Костянтин та Влада Ліберови розповіли про важку ніч у столиці. Костянтин та Влада також показали щемке відео, на якому влаштували невеликий гендер-паті на даху у Львові. Розрізавши торт, вони дізналися, що чекають на хлопчика. Майбутніх батьків привітала мама Влади. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений користувачем @libkos Якщо хочеш дізнатися більше про фотографів, чиї роботи розповідають про війну в Україні усьому світові, пропонуємо почитати інтерв’ю Ліберових. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Україна Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter