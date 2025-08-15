Фільм Гренландія: факти, про які майже не говорять

Фільм Гренландія відомий своїм напруженим сюжетом та моторошною атмосферою — він дуже добре підходить для вечірнього сімейного перегляду. Але є деякі факти, які мало хто знає — про них ми розповідаємо у цьому матеріалі.

Фільм Гренландія: коротко про сюжет

Головний герой Джон разом зі своєю дружиною та сином вирушають у далеку подорож. Вони були змушені покинути рідний дім через комету Кларк, що вдарила по найближчому місту та почала загрожувати зникненню людства.

Родина ризикує усім, що у них є, долаючи численні перешкоди на шляху лише задля того, щоб дістатись до прихистку в Гренландії та вижити.

Через певний проміжок часу ті, хто вижили, виходять з бункера і споглядають пустельну Землю. Та незабаром їм вдається зловити радіосигнал від інших уцілілих, що дає всім надію на новий розквіт планети.

Гренландія: факти, про які майже ніхто не пише

Один із найцікавіших моментів, про який майже ніхто не знав: фільм був відзнятий за повної співпраці з Міністерством оборони США, і одним з місць зйомки була авіабаза Робінс (Robins Air Force Base).

Ще цікавий факт: найімовірніше, кадри фільму були відзняті не лише в Америці, а і в Ісландії. Це помітно на останніх кадрах фільму — впадає в око водоспад Скоугафосс, який видно на одному з аерознімків.

Щодо комети Кларк, яка впала на Землю: вона була названа на честь покійного письменника Артура Кларка, автора роману Молот Бога. У романі описується, який вплив чинить падіння астероїда на Землю.

Ще одна цікавинка: містечко Осгуд, провінція Онтаріо, Канада, що було згадане у фільмі, дійсно існує, але насправді не має аеропорту.

Дуже зворушливим є те, що QR-код, який отримує Джон від Міністерства внутрішньої безпеки, можна відсканувати глядачам фільму. Після сканування у тебе з’явиться текст: “GARRITY, JOHN A.”

Фільм Гренландія: коли чекати другу частину

Наразі відомо, що зйомки продовження культового фільму вже завершилися у липні 2024 року. Дата прем’єри сиквелу вже також є: 9 січня 2026 року, але поки що лише у США. Спочатку випуск другої частини, а саме Гренландія: Міграція, було заплановано на 28 березня 2025 року, але з невідомих причин його відклали.

