Холостяк 14 сезон 10 випуск: дівчата познайомляться з батьками Тараса Цимбалюка

Готуймося до гострих відчуттів і бурі емоцій, бо 10 випуск 14 сезону Холостяка — це за крок до фіналу, епізод, який вирішує майже все.

На дівчат чекає знайомство з родиною Тараса Цимбалюка. Це той самий момент, коли романтика поступається місцем життю без прикрас, а героїні відчуватимуть на собі пильний і прискіпливий погляд батьків Холостяка.

Холостяк 14: що буде у 10 випуску від 19 грудня 2025

У 9 випуску Тарас попрощався з Дар’єю Романюк — виявилося, що у дівчини на реаліті могли бути й трохи інші, не такі й вже романтичні, наміри.

Тож далі ми слідкуватимемо за тим, як розгортаються стосунки між Тарасом і трьома іншими дівчатами — Надією Головчук, Іриною Пономаренко та Анастасією Половинкіною.

І, здається, цього разу Тарас більше хвилюватиметься не через дівчат, а через маму — головну жінку у своїй родині. “Моїй мамі взагалі важко сподобатись”, — чесно зізнається він.

Батьки Тараса Цимбалюка — вчителі. Принципові, прямі. Тут не пройде солодка посмішка чи заготовлений комплімент. За сімейним столом буде гаряче, бо мама ставитиме питання, до яких не був готовий навіть сам Тарас.

Приміром: “Чи вмієш копати картоплю? Яка в тебе освіта?”, і головне — “Чим Тарас відрізняється від чоловіків у твоєму минулому?”. Це сувора перевірка на справжність намірів.

Хтось здивує маму Холостяка своєю відвертістю. Хтось не зможе стримати сліз. А хтось ризикне відкрити болісні сторінки минулих стосунків.

Ці зустрічі відбудуться в особливих місцях — там, де виріс Тарас, де він став тим, яким є сьогодні. Для кожної з дівчат це буде більше, ніж побачення. Це — іспит на щирість, простоту і готовність стати частиною його світу.

10 випуск 14 сезону Холостяка покаже, кого родина Цимбалюків готова прийняти з відкритим серцем, а кому буде складно знайти з ними спільну мову.

І хто зна? Можливо, саме думка батьків стане тим аргументом, який наблизить Тараса до вирішального вибору.

