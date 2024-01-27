Маємо знати й пам’ятати. Фільми та книги про Голокост, які варті твоєї уваги — добірка

27 січня у світі вшановують День пам’яті жертв Голокосту. У цей день 1945 року війська першого Українського фронту звільнили в’язнів одного з найбільших таборів смерті у нацистів – Аушвіц-Біркенау. Ми розповімо про корисні книги та фільми про Голокост, щоб ти міг(-ла) дізнатися більше про ті історичні події.

Корисні книги та фільми про Голокост — що потрібно знати

Голокост призвів до знищення третини євреїв та величезної кількості людей інших національностей. Пам’ятати про злочини потрібно, аби не допускати їхнього повторення. Берегти пам’ять надто важливо в часи війни, коли українців хочуть укотре стерти з цього світу.

Саме слово Голокост (з давньогрецької — всеспалення) означає цілеспрямовану нацистську політику знищення етнічних і соціальних груп за расовими, етнічними, національними та іншими ознаками під час 1933-1945 років.

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Фільми про Голокост

Піаніст

Стрічка заснована на розповіді відомого польського піаніста Владислава Шпільмана, якому вдалося пережити Голокост. Це історія про польських євреїв та вторгнення нацистів. Фільм передає увесь біль, який довелося пережити людям.

Іда

Фільм оповідає історію черниці Анни, яка шукає правду про родину та своє походження. Її батьки-євреї були вбиті нацистами. В основі стрічки особиста історія режисера Павла Павліковського.

Дружина доглядача зоопарку

Під час окупації Польщі подружжя зоологів, що доглядали тварин Варшавського зоопарку, змогли врятувати сотні євреїв. Як подружжю це вдалося та чим закінчилася історія — дивися у фільмі.

Маленький вогник

Міні-серіал розповідає історію, що заснована на реальних подіях. Секретарка Міп Гіз погоджується сховати начальника Отто та його родину від нацистів. Переховування тривали два роки, а юна Анна описувала все у своєму щоденнику.

Діти Віндерміра

Після Другої світової починається новий етап життя — діти, що пережили Голокост, приїздять до Англії. Без батьків та на чужій землі вони намагаються розпочати життя. Усе навколо нагадує табори, діти не вірять, що вже на свободі.

Чорна книга

Молода єврейка змушена ховатися від нацистів. Вона шукає притулок усюди, знайомиться з активістом руху опору. Вона долучається до опору, хоче помститися за загибель рідних та близьких.

Книги про Голокост, які варто прочитати

Аушвіц. “Остаточне рішення” нацистів

Книга Лоренса Ріса розповідає про все те, що діялося в таборі смерті. Описуються техніки масових убивств, чим жили табори, та навіть плітки, які розповсюджували охоронці та в’язні.

Тут можна дізнатися не тільки про найжахливіші події, а й кілька історій про героїчні втечі та порятунок. А ще дізнатися відповідь, чи міг світ уникнути такої кількості смертей.

Голокост. Нова історія

Книга-відповідь на два питання про Голокост: як і чому це сталося. Автор Лоренс Ріс проводить лінію від найжахливіших часів трагедії до останніх днів Рейху, розглядає політику Гітлера. Книга містить останні дослідження, історичні факти та свідчення, про які варто знати і пам’ятати кожному.

Вибір

Книга Едіт Егер розповідає про те, як дівчинку з родиною заслали до табору смерті. Батьків убивають, а життя Едіт ділиться на до концентраційного табору та після. Вона описує досвід перебування у таборі, втрату близьких та вивчення психології зцілення.

Хлопчик у смугастій піжамі

Один з найвідоміших романів про Голокост оповідає нам болючу історію. Хлопчик, на ім’я Бруно, після школи повертається додому і бачить, що його речі складають у коробки.

Батька підвищили, у новому будинку немає з ким гратися. Він оглядає територію, а потім натрапляє на іншого хлопчика, за колючим дротом. Чим закінчиться ця історія — радимо дізнатися в книзі.

Подорож Цильки

У 16 років Цилька потрапляє в Аушвіц. Після звільнення її судять за колабораціонізм, а потім висилають у Сибір. Її життя стає нестерпним, збірним образом усіх жінок, що пройшли катування та заслання у ГУЛАГ.

Татуювальник Аушвіцу

Це історія кохання, що народилася в Аушвіці. Лалі Соколов потрапив у табір в’язнів і його призначають татуювальником порядкових номерів. У переляканої Гіти Фурман стерся її номер. Під час першої зустрічі Лалі заприсягся, що виживе та одружиться з нею.

Все те незриме світло

У розпал Другої світової у французькому містечку Сен-Мало знайомиться пара сліпих. Дівчина Марі-Лор, француженка, втратила зір у дитинстві, а хлопець-німець Вернер Пфенніг був засліплений німецькою пропагандою. Чи зможуть вони побачити світло, щоб перемогти пітьму?

Акварелі

Книга Лідії Осталовської Акварелі розповідає про винищення європейських ромів у період Другої світової війни.

Також ми дізнаємося історію чеської єврейки Діни Ґотлібової, що малювала портрети ромів в Аушвіці, яка після страшних подій та успішної кар’єри роки потому намагається відсудити в музею Аушвіц-Біркенау свої акварелі.

Раніше ми ділилися добіркою книг про цифровізацію сучасного світу.

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