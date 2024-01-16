Головне — не повторювати колишніх помилок: що відомо про відновлення Артема Мілевського після відмови від алкоголю

Швидкі злети та болючі падіння — кому як не зіркам про них знати. І хоч вибратись знову на вершину вдається не багатьом, вони однозначно дарують надію тим, хто ще бореться за власне щастя.

Українського футболіста білоруського походження Артема Мілевського пам’ятають не лише за блискучий початок кар’єри у 15 років та довгі роки гри у складі київського Динамо та збірної України, але й за чисельними скандалами, причиною яких досить часто ставав алкоголь.

Попри проведені рекордні 50 матчів за національну збірну України, звання найкращого бомбардира чемпіонату України 2009/2010, майстра спорту України міжнародного класу та кавалера Ордена За мужність ІІІ ступеня, колишній футболіст продовжував потрапляти в скандальні заголовки практично до кінця 2023 року. Аж поки стан здоров’я не погіршився настільки, що Мілевський потрапив до лікарні.

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Останній раз у нетверезому стані шанувальники бачили футболіста, коли чоловік підписував м’яч та футболку для благодійності.

Колишній футболіст та головний тренер київського Динамо Олександр Хацкевич в інтерв’ю також згадував вигляд Мілевського під час благодійного матчу в Ужгороді у травні 2023 року.

В Ужгороді я тоді бачив людину, схожу на Артема. Це була істота. У мене був тоді шок. Сумне видовище. Приходить людина у кепці. Я його просто не впізнав. Під кепкою обличчя не видно, опухлий, набряклий, рухи сповільнені, незв’язне мовлення… Було дуже сумно. Але молодець, що виліз.

Пізніше друг Мілевського, теж колишній футболіст, Олександр Алієв у своїх соцмережах ділився, що чоловік проходив лікування в одній з київських клінік.

Про лікування спортсмена розповідав і колишній гравець Динамо Горан Попов. Говорив, що той закодувався від алкоголізму та навіть втратив 20 кілограмів.

Звичайно, треба ще лікуватися, але з ним все гаразд — не п’є, його здоров’я набагато краще… Головне — не повторювати колишніх помилок.

Як повернути собі під контроль власне життя

Залежність від алкоголю досить складна, оскільки залучає як психологічні, так і фізичні фактори. Спочатку вона вважається поганою звичкою, але згодом перетворюється у хворобу, яку непросто подолати.

Усе починається з потягу до алкогольних напоїв, потім зростає толерантність до них, тобто, щоб відчути на собі ефект затуманення, доводиться випити більше. Після цього людина втрачає контроль, а коли навіть намагається собі його повернути, стикається з наслідками відміни. Однак як все ж таки боротись з хворобою?

Досить яскравий приклад колишнього футболіста — просити допомоги у лікарів. Та це лише перший крок. Фахівці допоможуть саме з інтоксикацією організму та боротьбою з синдромом відміни. Далі ж усе залежить від людини.

Нейропсихолог Санам Хафіз та медична директорка ініціативи з розладів, пов’язаних із вживанням психоактивних речовин, Сара Вейкман у коментарі CNN пояснювали, що важливо дотримуватись як мінімум п’яти кроків. А також потрібно пам’ятати, що все вирішує навіть не сила волі, а правильно поставлені цілі.

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