Відправила message: Наталія Могилевська та Lely45 представили оновлену версію пісні

Наталія Могилевська та Lely45 представили оновлену версію пісні Відправила message. Культовий трек отримав нове звучання та навіть кліп. Пісні майже 20 років! Розповідаємо, чим дивуватиме слухачів нова версія пісні Відправила message.

Наталя Могилевська та Lely45 представили пісню Відправила message

Композиція, на якій виросли мільйони українців, отримала нове звучання, схоже на рок-баладу. Наталія Могилевська поділилася, що спершу взагалі не планувала цей дует як повноцінний реліз, адже співачки мали виконати пісню разом на події 30 до 30.

Саме Lely45 вибрала, яку пісню вони заспівають разом. Наталія розгледіла у Lely45 величезний потенціал, і виконавиці прийнялися до роботи.

У нас був лише тиждень на підготовку та три години на репетицію. Нове аранжування створила команда Lely45. Ми з Людою майже щодня були на зв’язку — і не лише через робочі питання. Вона для мене — українська Емі Вайнхаус, але без шкідливих звичок.

Також Могилевська додала, що певна, що колись Lely45 збиратиме стадіони фанатів.

У неї немає стоп-слів. Вона може бути шаленою подругою, якій неможливо відмовити. Саме Наташа змусила мене подивитися фільм Джія з Анджеліною Джолі, а після перегляду сказала: ми знімаємо відео саме в такому форматі,— сказала Lely45.

Відеоробота на оновлену пісню Відправила message вийшла неочікуваною, драйвовою та емоційною. Раніше Lely45 розповіла, що ідея переосмислити пісню виникла після спілкування з бійцем Азову, який пояснював їй концепцію Симфонії поколінь.

Тоді співачка згадала улюблений трек дитинства, і вирішила, що потрібно переспівати саме його.

Відправила message: кліп

Відеороботу зробив fashion-фотограф Олександр Порубаймих, це дебют автора.

А ще можеш пригадати і класичну версію!

