Майже 5000 віджимань: 9-річний актор з Дизель Шоу став рекордсменом

Дев’ятирічний актор Кирило Резніков встановив Національний рекорд України, виконавши 4623 віджимання за дві години.

Це досягнення офіційно підтвердили представники Книги рекордів України, які зафіксували результат і вручили хлопцеві диплом просто на сцені Дизель Шоу.

— Наш 9-річний актор Кирило Резніков встановив Національний рекорд України! Хлопець показав феноменальну витривалість, виконавши 4623 віджимання за рекордні дві години! — йдеться в повідомленні.

Випробування сили й витривалості відбулося у п’ятницю, і навіть досвідчені спортсмени зізналися — таке під силу далеко не кожному дорослому.

Кирило тренувався кілька тижнів, готуючись побити власні попередні результати, і врешті зробив те, що здавалося неймовірним.

Після встановлення рекорду хлопець не зупинився — уже за кілька хвилин він вийшов на сцену разом із дуетом Вікторія та Сашко, де зіграв у веселому номері, викликавши шквал оплесків у залі.

Представник Книги рекордів України Віталій Зорін, який вручав диплом, зазначив, що це — абсолютне досягнення для такого віку.

Ми рідко бачимо подібну витривалість у дев’ятирічних дітей. Кирило — приклад сили волі, дисципліни й справжньої любові до того, що робить, — наголосив Зорін.

У Дизель Студіо зізнаються, що для них це не просто новина, а привід для гордості.

Кирило вкотре довів, що наші діти — найталановитіші. Він поєднує акторський талант із спортивним духом, і це вражає, — коментують у команді.

Молодий актор уже кілька років виступає на сцені Дизель Шоу та бере участь у зйомках гумористичних проєктів студії. Попри юний вік, Кирило впевнено тримається перед камерою, легко запам’ятовує тексти та вміє підкорювати публіку щирістю й енергією.

Його рекорд став не лише спортивним успіхом, а й мотивуючим прикладом для ровесників — доказом того, що вік не має значення, коли є мета, характер і підтримка близьких.

І поки Кирило надихає своїм прикладом, у книзі рекордів України з’являються нові юні герої.

Так, 20 січня стало знаковою датою для маленької одеситки Емми Клочкової. Дівчинка, якій лише два роки і чотири місяці, увійшла в історію, встановивши національний рекорд як наймолодша дитина в Україні, що самостійно проплила 25 метрів у басейні.

