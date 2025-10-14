Стиль життя Шоу-біз

Майже 5000 віджимань: 9-річний актор з Дизель Шоу став рекордсменом

Юлія Хоменко, редакторка сайту 14 Жовтня 2025, 17:00 2 хв.
Майже 5000 віджимань: 9-річний актор з Дизель Шоу став рекордсменом

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь