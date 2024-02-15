15 лютого — яке сьогодні свято. Релігійні та міжнародні свята й традиції цього дня

На календарі вже 15 лютого. Яке свято сьогодні, ти себе запитаєш? Проте тобі не варто перейматись довгими роздумами та пошуками інформації. Адже Вікна це вже зробили за тебе. Тому читай підбірку свят та пам’ятних дат на сьогодні.

15 лютого — яке сьогодні свято: повна добірка свят і традицій

Всесвітній день онкохворої дитини

Рішення про заснування Міжнародного дня дитини, хворої на рак, було ухвалене ще у 2001 році. Ініціювали створення цього пам’ятного дня батьки, чиї діти борються з онкологічними захворюваннями.

Головна мета — збільшити обізнаність людей про проблеми дитячих онкологічних хвороб. Тому у цей день проводиться чимало акцій, аби привернути увагу до проблеми.

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Міжнародний день операційної медичної сестри

Попри назву, День операційної медичної сестри найбільше відзначається саме в Європі з метою підкреслити внесок цих фахівців у медичну галузь. Адже медичні сестри під час операції не просто допомагають хірургам, але й тримають під контролем кожну деталь у приміщенні, що може вплинути на хід операції.

День вшанування учасників бойових дій на території інших держав

Ця дата відзначається з 2004 року за ініціативою президента, щоб вшанувати громадян України, які виконували військовий обов’язок на території інших держав.

День кіберспорту в Україні

Не оминають увагою 15 лютого в Україні й кіберспортсменів. Адже попри упередження, що це заняття дуже легке та часто беззмістовне, однак кіберспорт — досить непросте заняття, яке вимагає витримки. Крім того, деякі як гравці, так і творці ігор часом здатні прославити Україну на весь світ своїми досягненнями у кіберпросторі.

Міжнародний день синдрому Ангельмана

Про синдром Ангельмана не так часто можна почути. Проте це генетичне захворювання вражає нервову систему, що зрештою призводить до тяжких фізичних та інтелектуальних порушень. Тому щороку 15 лютого понад 50 організацій по всьому світу намагаються підвищити обізнаність про цей недуг.

Яке сьогодні свято в церковному календарі та кому моляться віряни

Сьогодні, 15 лютого, за новим церковним календарем віряни вшановують пам’ять святого апостола Онисима.

Також у цей день заведено вшановувати пам’ять преподобних Пафнутія, Євсевія і Єфросинії.

Прикмети 15 лютого 2024

якщо у цей день Місяць матиме помаранчевий відтінок, значить скоро буде потепління;

якщо ж Місяць буде світитись блакитним, то варто чекати на морози та снігопад;

якщо захід Сонця буде червоного кольору, слід чекати на хуртовину;

якщо вітер матиме східний напрям, то влітку будуть піщані бурі;

а ось якщо в цей день прилетять перелітні птахи, значить цьогоріч весна буде рання.

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Що сьогодні не можна робити

у цей день не рекомендується пити алкоголь;

не варто також виносити з домівки меблі та навіть займатись переїздом;

краще відмовитись від ідеї у цей день йти на риболовлю чи полювання;

також не варто сьогодні брати гроші у борг або ж йти у гості з пустими руками;

а ось тим, хто прагне, аби сьогоднішній сон збувся, його краще нікому не розповідати.

Пам’ятні події 15 лютого в історії

У 1564 році народився італійський філософ, фізик та астроном Галілео Галілей.

У 1574 році вперше на сучасних українських землях Іван Федоров видав найдавнішу збережену друковану книгу Апостол.

У 1919 році Українська Національна Рада ЗУНР ухвалила закон про вживання української мови у державних установах.

У 1920 році відбувся бій Кінного полку Чорних Запорожців Армії УНР з більшовиками в Золотоноші під час Першого Зимового походу.

У 1969 році вперше була здійснено штучне запліднення людської яйцеклітини Робертом Едвардсом з фізіологічної лабораторії Кембриджського університету.

У 1989 році у Києві було створено Ініціативний комітет відновлення Української Автокефальної Православної Церкви в Україні.

У 1995 році народився український військовослужбовець, учасник російсько-української війни та Герой України Олександр Чуб.

Іменини сьогодні

Іменини сьогодні святкують Арсен, Іван, Олексій, Опанас, Михайло, Микола, Павло, Петро, Семен, Софія, Ян.

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