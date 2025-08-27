28 серпня: яке сьогодні свято. Прикмети, традиції, заборони дня

За старим церковним календарем 28 серпня відзначали велике свято — Успіння Пресвятої Богородиці, яке завершувало Успенський піст. Нині його дата перенесена на 16 серпня, і православні віряни вже його відсвяткували. Яке сьогодні релігійне та міжнародне свято — читай у матеріалі.

28 серпня: яке сьогодні свято в церковному календарі та кому моляться віряни

Сьогодні, 28 серпня — свято преподобного Мойсея Мурина, ієромонаха

Мойсей Мурин народився в Ефіопії, був темношкірим, мавром, за що отримав своє прізвисько “Мурин”, тобто чорний. В юні роки він був рабом, але втік від господарів, доєднався до банди розбійників і згодом очолив її. Він вирізнявся особливою жорстокістю та безжалісністю, і витратив на пограбування та злочини більшу частину свого життя. Однак одного разу Мойсей переховувався від переслідувачів у монастирі, і вражений гостинністю монахів та атмосферою храму, лишився в обителі, став послушником, а згодом — і ченцем. Накладав на себе сувору аскезу і прославився силою віри. Загинув ієромонах, коли на монастир напали варвари: відмовився втекти, сказав, що смерть знає свій час і він не боїться її, бо молитиметься Господу.

Не забудь що завтра свято, яке в народі називають Головосік:

29 серпня — церковне свято Усікновення глави Іоанна Хрестителя.

Яке сьогодні українське та міжнародне свято: добірка визначних днів і традицій

Обжинки — обряд завершення хлібних жнив

Це свято є віковою традицією українців, воно відзначалося в регіонах України у різні дати — залежно від того, коли закінчувались жнива. Та зазвичай його присвячували Успінню Пресвятої Богородиці (28 серпня за старим стилем). Свято супроводжувалося давніми ритуалами. Приміром, щоб не турбувати дух поля, останній сніп жали мовчки. До нього клали хліб-сіль. А в деяких місцевостях шанували особливим чином — вдягали в людську одежу і ставили на покуті.

Міжнародний день публічного читання коміксів

Свято започаткували у 2010 році й відзначають у день народження Джека Кірбі, художника коміксів, автора таких популярних персонажів, як Люди Ікс, Халк та Фантастична четвірка. Колись люди соромилися читати комікси привселюдно, тепер часи змінилися: їх продають у книжкових магазинах, пропонують у бібліотеці. А образи супергероїв використовують на телебаченні, роблять іграшки, створюють відеоігри.

День краватки-метелика

Сьогодні, 28 серпня, у США святкують Національний день краватки-метелика. Це свято започаткували у 2007 році, як день, коли варто вдягнути краватку, хоча б це сталося й вперше. Цікаво, що слово “краватка” походить від “хорват”: нашийні хустки, зав’язані певним чином, носили хорвати, у Франції перейняли їхню моду, дещо змінили вигляд аксесуара і ще у 18 столітті надали йому класичного вигляду.

Прикмети 28 серпня

Віками народ спостерігав за погодою і робив свої прогнози на майбутнє. Попри зміни клімату. цікаво прослідкувати, чи діють вони. Прикмети на сьогодні:

якщо дощ без вітру — погана погода затримається надовго;

зранку стелиться туман — до гарного дня;

польові квіти пахнуть сильніше ніж зазвичай — чекай на погіршення погоди;

якщо на деревах з’явилося багато павутини — зима буде ранньою та холодною;

гроза 28 серпня вказує, що осінь буде ранньою, з частими дощами;

мухи стали злими та приставучими — чекай на похолодання.

Що сьогодні не можна робити

Якщо не хочеш випробовувати удачу, прислухайся до традиційних заборон цього дня:

не можна бажати зла іншим людям, задумувати погані речі, заздрити, мстити;

не бажано віддавати, продавати чи міняти речі;

не варто вдаватися до серйозних та масштабних фінансових операцій.

Пам’ятні події 28 серпня в історії

Дізнайся, що важливого сталося в цей день в інші роки.

1850 рік — прем’єра опери Ріхарда Вагнера Лоенґрін;

1921 рік — у Києві розстріляли 47 членів Центрального Українського Повстанського Комітету, серед яких були Іван Андрух, співзасновник УВО, та поет-військовик Григорій Чупринка;

1937 рік — у Японії заснували компанію Toyota;

1946 рік — США наклали вето на вступ до ООН Монгольської Народної Республіки та Народної Соціалістичної Республіки Албанія;

1988 рік — у Німеччині під час демонстраційних польотів над американською авіабазою в Рамштайні у повітрі зіткнулися три італійських літаки. Їхні уламки впали на землю у натовп глядачів і спричинили загибель 66 людей;

1990 рік — Ірак оголошує окупований Кувейт своєю провінцією, перейменовує столицю на Кадіму та утворює новий міський район, який називають на честь Саддама Хусейна;

1996 рік — лондонський суд офіційно розлучив британського принца Чарльза і принцесу Діану;

1999 рік — в столиці Малайзії Куала-Лумпурі відкрилася найвища на той час споруда — дві 88-поверхові башти-близнюки торгово-ділового центру, заввишки 452 метри кожна.

У цей день народилися:

У 1882 році — Белль Бенчли, американка, перша у світі директорка зоопарку у Сан-Дієго;

У 1877 році — Чарльз Стюарт Роллс, один з засновників компанії Роллс Ройс;

У 1863 році — Андре Блондель, французький фізик, який винайшов осцилограф.

Іменини сьогодні

Не забудь сьогодні привітати з іменинами Василя, Георгія, Івана, Макара, Мойсея, Миколу, Павла, Сергія, Федора, Ганну.

