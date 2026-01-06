Де купатися на Водохреще 2026 у Львові: що говорить влада

Львівська міська рада у себе на сторінці застерегла місцевих та гостей міста не пірнати у будь-які водойми на Водохреще. То чи можна купатися в це свято у Львові і якщо так, в яких локаціях — читай у нашому матеріалі.

Де купатися на Водохреще у Львові

Сьогодні, 6 січня, люди відзначають Водохреще, однією з традицій якого є пірнання у водойми. Однак попри це, у Львові в мерії наголошують, що це не є українською традицією, а купатися у водоймах Львівської громади суворо заборонено.

Кілька років поспіль у Львові не організовують купання на Йордан, роблячи акцент на духовному аспекті Водохреща, а не так званих “очищеннях” в ополонках, що несуть ризики для тих людей, що не є підготовленими.

Фахівці міського управління надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення акцентують увагу на тому, що купання на Водохреще у холодній воді може принести користь лише якщо людина раніше регулярно загартовувалася.

Одноразове пірнання без жодної підготовки лише зашкодить здоров’ю та може викликати певні хвороби, але аж ніяк не оздоровить твоє тіло.

Також в управлінні застерігають, що офіційно визначених місць для купання немає, тому краще подбати про свою безпеку та утриматись від пірнання.

Крім цього, лікарі застерігають, що якщо у тебе є мінімальні прояви тої чи іншої застуди, не слід пірнати у воду взагалі, адже різка зміна температури в такому випадку може сильно вдарити по імунітету. Також медики радять уникати купатися тим, у кого хворі нирки, хто має діабет, проблеми з тиском, а також різні хронічні захворювання.

