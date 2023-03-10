Свята

Душу й тіло ми положим за нашу свободу! День Державного гімну України 2023 — дата та історія свята

Олена Яковлєва, редакторка сайту 10 Березня 2023, 12:30
День Державного гімну України 2023: дата та історія свята
Фото: Pexels

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