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Сотні голосувань, літри кави та безсонна ніч. Історія Дня Конституції України та створення найважливішого документа держави

Даніела Долотова, редакторка сайту 27 Червня 2023, 13:00
день конституції України
Фото: Pexels

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