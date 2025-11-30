Привітання з Днем Андрія Первозванного 2025 у віршах та прозі: як креативно привітати зі святом

30 листопада, відповідно до нового церковного календаря, відзначають свято, присвячене святому мученику, який віддав своє життя за віру в Христа — апостола Андрія Первозванного.

Відомий своїм ім’ям Первозванний, апостол отримав його тому, що саме Ісус Христос викликав його першим серед своїх учнів. Привітання з Андрієм Первозванним — читай в матеріалі.

Привітання з Днем Андрія Первозванного в прозі

Нехай День Андрія Первозванного наповнить твоє життя лише радістю! Святий Андрій, пославши силу, віру та удачу, нехай занурить мир у твою душу, наповнюючи її гармонією та вічним щастям! Зі святом!

***

З днем святого Андрія Первозванного! Бажаю світлої радості, взаємної любові, міцної віри та невмирущої надії у це прекрасне свято, День Андрія Первозванного. Нехай всі твої молитви будуть чутні, а прохання виконані. З благословенням та процвітанням!

***

У День Андрія Первозванного хочу побажати, щоб в тобі був такий же сильний дух та тверда віра, як колись у душі самого апостола. Нехай Бог освітлює твій життєвий шлях та дарує світлу надію, а щедрість та милосердя завжди призводять до благодаті та щастя.

***

В цей день бажаю тобі миру та добробуту. Нехай світлий ангел охороняє твій дім від усякого лиха. Любіть один одного та цінуйте кожен момент, прожитий на цій землі. Хочу побажати тобі сильної віри, щастя та миру!

***

Вітаю з Днем Андрія Первозванного! Нехай ангел не покидає тебе, удача завжди буде на твоєму боці, а мужність веде тільки вперед. Бажаю міцного здоров’я, любові, щастя, удачі, миру та першості у всьому.

Привітання з Днем Андрія 2025 у віршах

Святого Андрія ти маєш заступника,

Він оберігає тебе, як справжній друг.

Бажаю не знати ні горя, ні суму,

Аби все життя було без болю та мук.

Бажаю, щоб в день цей зимовий, прекрасний,

Твій ангел беріг тебе і цінував

Щоб мир довгожданий настав якнайскорше

І смутку ти більше ніколи не знав.

***

З Днем Андрія вітаю від щирого серця

У день цей яскравий, щасливий і теплий

Бажаю відкрити усі-усі дверці

Які б вели тебе у життя нове вперто!

***

З Днем Андрія Первозванного!

Хай щастить завжди тобі,

Щоб і наодинці, і в юрбі

Почувався завжди бездоганно!

Гарний настрій і відмінних друзів мав,

Легко жив і добрі гроші заробляв!

***

В день Андрія Первозванного,

Хай буде вдосталь в тебе бажаного,

Міцне здоров’я, бойовий дух,

Для інших ти щоб був надійних друг.

Для мами — підтримка й допомога,

Щоб відступала тривога.

Для батька — міцний орел,

Знавець усіх ремесел.

