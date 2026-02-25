Привітання з Днем української жінки — сильним, незалежним, закоханим у життя

25 лютого в Україні неофіційно відзначають День української жінки. І хоча свято молоде — впроваджене лише два роки тому — воно стрімко набирає популярності.

Дата обрана невипадково — у цей день народилася чи не найбільш впізнавана у світі українська жінка — письменниця і поетеса Леся Українка.

Шукаєш слова для привітань з Днем української жінки — допоможемо тобі готовими короткими текстами для рідних та тих, хто вартий твоєї уваги.

Привітання з Днем української жінки для самодостатніх та закоханих у життя

Вітаю з Днем української жінки! У цей непростий для України час ви — символ сили, гідності й нескореності. Ви — берегині роду, які захищають свій дім, надихають на перемогу та дарують всеосяжну любов.

Нехай ваше серце завжди буде наповнене теплом, хай поруч будуть рідні, які підтримують і цінують. Бажаю вам миру, радості, здоров’я та здійснення всіх мрій. Нехай Бог оберігає вас, а Україна — пишається вами!

Дорогі наші нескорені, вільні та закохані у життя! Хочу побажати вам нескінченного натхнення, нових перемог і внутрішньої гармонії. Ви — приклад сили, мудрості та краси. Ваша енергія змінює світ, ваша впевненість надихає, а ваш професіоналізм викликає захоплення.

Нехай кожен день приносить радість, нехай мрії стають реальністю, а поруч завжди будуть люди, які цінують, підтримують і захоплюються вами! Залишайтеся такими ж яскравими, успішними та неповторними!

Дорогі, сильні, мужні жінки, захисниці України! Від щирого серця вітаю вас із Днем української жінки! Ви — справжні героїні, які щодня доводять, що хоробрість, стійкість і відданість Батьківщині не знають меж.

Нехай наступна весна принесе вам тепло, надію і радість, а найголовніше — якнайшвидшу перемогу і мир на нашій рідній землі. Нехай сили ніколи не покидають вас, а поруч завжди будуть вірні бойові товариші та люблячі близькі. Зі святом, наші незламні амазонки!

Зі святом Української жінки! У цей особливий день хочеться привітати вас — художниць, письменниць, поетес, сценаристок і всіх, хто наповнює світ красою, натхненням і глибокими думками. Ваша творчість — це голос душі, який говорить про наші традиції, історію та культуру. Ви створюєте твори, які змушують замислитися, захоплюватися і вірити в диво.

Нехай натхнення ніколи не полишає вас, муза завжди буде поруч, а світ відповідає вам вдячністю і визнанням! Нехай ваші роботи знаходять серця, а життя наповнюється світлом, радістю і любов’ю!

Привітання найріднішим з Днем української жінки

Мила моя! Вітаю тебе з Днем української жінки! Ти — моє щастя, натхнення і ніжність. Нехай кожен день приносить тобі радість, тепло і гармонію. Я шалено люблю тебе!

***

Дорога мамо! Ти — наше сонце, наша опора, наша впевненість і сила. Спасибі за твою любов, турботу і мудрість, які зігрівають нас щодня. Нехай у твоєму серці завжди живе надія, а очі сяють від щастя! З Днем української жінки тебе!

***

Дорога сестричко! Вітаю тебе з Днем української жінки! Ти — неймовірна, сильна, гарна і надихаюча. Нехай кожен день приносить тобі радість, любов і здійснення мрій. Будь щасливою, коханою та оточеною теплом друзів! Обіймаю тебе міцно і пишаюся тобою!

***

Люба моя подружко! Вітаю тебе з Днем української жінки! Ти — моє натхнення та мотивація, твоя енергія та світло осявають усе навколо! Нехай попереду буде багато радісних подій, а поруч завжди будуть вірні та люблячі люди!

***

З Днем української жінки! Бажаю всього найкращого в усіх сферах життя, добробуту та мирного неба. Ціную тебе та завжди готова/ий бути поруч.

