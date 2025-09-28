Щирі вітання з Днем вихователя 2025: у віршах та прозі

День дошкілля — свято кожного дошкільного закладу, коли на вітання чекають вихователі й нянечки, кухарі, лікарі та інші працівники садочків. Зазвичай в Україні це свято припадає на останню неділю вересня, у 2025 році це 28 вересня.
Ми підібрали найкрасивіші вітання з Днем дошкілля, які допоможуть висловити подяку персоналу дитячого садка.
Вітання з Днем дошкілля своїми словами
Вітаємо наших чудових вихователів. нянечок, медсестер та кухарів із безмежно добрими серцями. Нехай доля віддячить вам за турботу, ласку і терпіння, які ви даруєте своїм маленьким вихованцям. Нехай тепло ваших рук творить дива і допомагає нашим крихіткам рости добрими та хорошими людьми. Щиро дякуємо вам за усю ту любов, яку ви віддаєте дітям! З Днем дошкілля вас!
***
Робота з дітьми — це так непросто, але у вас є справжній дар! Ви вмієте підібрати потрібні слова, захопливі заняття та з радістю даруйте діткам свою любов та турботу! Бажаємо вам лишатися такими ж добрими, оптимістичними та життєрадісними! Нехай кожен день приносить вам наснагу від праці та гарний настрій! З Днем дошкілля!
***
Вітаю з Днем дошкілля всіх працівників садочків! Бажаю, щоб дитячий сміх дарував неймовірні сили та бадьорість душі, щоб робота завжди була відрадою для серця, а у житті лишався час на відпочинок та здійснення заповітних мрій. Нехай нові дні дарують вам щось прекрасне! Ми безмежно вдячні вам за турботу і сили, які ви віддаєте дітям!
***
У День дошкілля хочеться побажати вам терпіння, ентузіазму, особистого щастя та підтримки батьків. Нехай діти, яким ви даруєте любов і турботу, будуть довгі роки вдячні вам. А ваші серця зберігатимуть лише добрі та приємні спогади!
***
Вітаємо зі святом усіх вас, у чиї теплі та ласкаві руки ми вранці передаємо наших сонних малюків. Хто годує, грається, навчає та любить наших дітей, забезпечує їм на весь день затишок та комфорт. Будьте ж здорові, щасливі, живіть у мирі, достатку! Всього вам найкращого і дякуємо за вашу шляхетну працю!
***
Зі святом! Ваша робота — це мистецтво: щодня ви закладаєте фундамент майбутнього наших дітей, наповнюючи його мудрістю, добротою та радістю відкриттів. Дякуємо за вашу енергію, терпіння і безмежну любов до своєї справи!
***
З Днем дошкілля! Бажаю, аби кожен робочий день був сповнений дитячих усмішок, цікавих моментів і відчуття професійного задоволення. Нехай здоров’я буде міцним, а натхнення не вичерпується!
Вітання з Днем дошкілля у віршах
Життя — не кіно, що завжди без прикрас,
Але ви його бачите яскраво!
Ми хочемо привітати зі святом вас —
Тримайте завжди свою марку!
Нехай дітки будуть слухняні, розумні,
А ви їм розкажіть казку,
У день вихователя чекають вас квіти
За ваші турботу і ласку!
***
Це ж для кого в дитсадочку
Кожний хлопчик за синочка,
Кожна дівчинка за доньку?
Хто помиє їм долоньки,
Хто потішить, заспокоїть,
Навіть і синець загоїть?
Хто танцює і співає,
Хто про все на світі знає?
З ким цікава кожна гра?
З ким в безпеці дітвора?
Хто в турботах повсякчас?
Це, звичайно, все про вас,
Вихователько моя!
Вас вітаю зі святом я
І бажаю Вам цвісти.
Нам до Вас рости й рости!
***
Вам, вихователю, спасибі скажу
За радість в очах у сина,
За казки, за ласку, за доброту,
За фрукти з пластиліну.
Поки на роботі ми, ви для дітей
І мама, і строгий наставник,
Тож нехай сяють очі веселіше,
І радісним буде свято!
