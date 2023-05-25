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Привітання з Вознесінням Господнім 2023: теплі вірші та проза

Анна Голішевська, редакторка сайту 25 Травня 2023, 11:30
Церква
Фото: Unsplash

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