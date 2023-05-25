Привітання з Вознесінням Господнім 2023: теплі вірші та проза

У цей день християни згадують, як Ісус Христос піднявся на небо і закінчив свою земну дорогу.
У 2023 році православна церква східного обряду відзначає Вознесіння Господнє 25 травня, і це свято — одне з головних церковних.
Привітання з Вознесінням Господнім 2023 — читай у матеріалі.
Бажаю тобі, твоїй сім’ї та дому світу, щоб віра та любов гріли та оберігали серця близьких людей. Нехай у небі тобі завжди світить зірка, яка висвітлює дорогу і прямує на правдивий шлях. Усіх благ та процвітання! З Вознесінням Господнім!
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Цього дня Господь піднісся в небеса і подарував нам надію на світле майбутнє. Нехай він береже тебе і твоїх рідних згори, нехай буде почута кожна молитва, сказана тобою. Зі святом!
Вітаю з Вознесінням! Нехай Господь охороняє всю твою сім’ю від зла та негоди й дарує тобі добробут, любов та благодать. Нехай на серці завжди буде світло і спокійно, а щодня приносить радість та позитив. Зі святом!
З великим святом! Нехай не лише сьогодні, але й завжди ти будеш наповненим, добродушним та добрим. Миру тобі, душевного спокою, сил та віри!
Вітаю зі світлим днем Вознесіння Господнього! Нехай твій дім зігріє сонцем і промені наповнять добром, радістю, щастям і любов’ю! Бажаю розуміння, дружної родини та міцного здоров’я!
Бажаю тобі віри, невгасимої надії в кращу та душевну чистоту. Нехай сонце висвітлює ваш шлях, робить його істинно праведним і нагороджує за це любов’ю. Зі святом!
Зі святом! Будь щасливий(-а) у Вознесіння Господнього, нехай твої думки завжди будуть чистими, а душа — світлою. Молюся про здоров’я твоїх близьких та рідних. Нехай усі вони будуть у мирі та спокої!
У Великий день Господнього Вознесіння
Ми всією душею віримо в чудеса,
У Бога просимо ми захисту й спасіння
І про прощення молимо небеса.
Бажаю твоїй душі чистоти,
Бажаю віру в серці лиш зміцнити
І з ім’ям Господнім на устах
Бажаю життя щасливе прожити.
Молитвою цей день зустрічай ти,
Намагаючись дух зміцнити.
Люби, повір і прощай тих,
Хто праведно намагається жити.
Нехай дихається легко, вільно,
Нехай буде все тобі під силу.
І в такий красивий день,
Щоб було усе красиво!
Вітаю з Господнім Вознесінням,
З днем квітучим, світлим, ніжним,
Бажаю щирості та смиренності,
Щоб життя було безгрішним.
Від щирого серця вітаю
З Вознесінням Господнім
І завжди тобі бажаю
Миру, радості, любові!
Невдовзі на нас уже чекають Трійця, Петрів піст та день Святого Духа. Дивись календар церковних свят на червень 2023.