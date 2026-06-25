Привітання з Днем моряка: дякуємо героям моря — гордості нації

Щороку 25 травня в Україні відзначають День моряка — разом зі світом, адже це ще і Міжнародний день моряків, запроваджений ООН. У цей день вшановують усіх, хто пов’язав життя з морем: військових, рибалок, капітанів, мотористів, курсантів, штурманів і просто романтиків із вітрилами у серці.

Привітай знайомих моряків, тих, хто обрав своєю долею флот і служіння інтересам Батьківщини. Сердечні вітання з Днем моряка, які можна надіслати в СМС — у матеріалі.

Привітання з Днем моряка своїми словами

З Днем моряка! Спокійного моря, попутного вітру і Перемоги на горизонті!

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Нехай хвилі несуть удачу, а серце завжди тримає курс на Україну! Прийми вітання з твоїм святом!

Зі святом сильних духом і відважних серцем! Ти — гордість України! Міцного якоря тобі, моряче, й вільного моря під прапором України!

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З Днем моряка! Щиро дякуємо, що оберігаєте наші води й наше майбутнє. Слава Україні!

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Хай бурі оминають, а вдома завжди чекають із теплом і любов’ю. Зі святом, моряче!

Дружні вітання з Днем моряка українською

Зі святом, друже! Бажаю, щоб твій компас завжди вказував туди, де риба велика і нема проблем!

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Хай не штормить ні в морі, ні в голові! Зі святом, герої морів!

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Прийми вітання з твоїм святом, моряче! Бажаю, щоб хвилі були лише в морі, а на березі — мир, любов і борщ з пампушками!

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Моряче, тримайся на плаву і в негоду, і в побуті! Бажаю попутного вітру, міцного човна і друзів на борту та на суші!

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Друже, з професійним святом! Хай у твоєму житті буде все: і романтика морів, і суша, на якій тебе чекають і люблять!

Вітання з Днем моряка у віршах

Ти — моряк, душа безкрая,

Гордість моря і землі.

Нехай же доля збереже

Тебе від бур і небезпек війни.

***

Вітаю тебе, моряче, любий мій друже,

Тобі не страшні ані шторм, ані стужа!

Хай хвиля несе лише щастя й добро,

А вдома чекає любов і тепло.

***

Моряк український — відважне серце,

Вітри і шторми не зламають тебе.

Твій шлях — це свобода, любов до Вітчизни,

Зі святом, герою, вітання прийми!

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