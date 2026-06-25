Стиль життя Свята

Привітання з Днем моряка: дякуємо героям моря — гордості нації

Ольга Петухова, редакторка сайту 25 Червня 2026, 11:15 3 хв.
привітання з днем моряка
Фото Pexels

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