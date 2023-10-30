Цукерки або смерть? Що говорять на Гелловін у різних країнах світу

В ніч з 31 жовтня на 1 листопада по всьому світу відзначають День всіх святих — Гелловін. В Україні його масово не святкують, однак діти та дорослі однаково люблять прикрашати оселю до свята, вирізати гелловінського гарбуза та готувати тематичні страви.
Та чи знаєш ти історію та переклад гелловінського вигуку Treak or treat та що на Гелловін говорять в різних країнах світу? Розповідаємо про це далі.
Девіз цього свята — вислів Trick or treat, що в буквальному перекладі означає: неприємність або частування.
Однак у різних країнах вигуки на гелловінську ніч різняться, адже й культура та традиції у Європі та США — різні.
Що робити на Гелловін та у які ігри пограти з дітьми, ми пропонуємо в нашому іншому матеріалі.
А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.