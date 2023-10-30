Цукерки або смерть? Що говорять на Гелловін у різних країнах світу

В ніч з 31 жовтня на 1 листопада по всьому світу відзначають День всіх святих — Гелловін. В Україні його масово не святкують, однак діти та дорослі однаково люблять прикрашати оселю до свята, вирізати гелловінського гарбуза та готувати тематичні страви.

Та чи знаєш ти історію та переклад гелловінського вигуку Treak or treat та що на Гелловін говорять в різних країнах світу? Розповідаємо про це далі.

Що говорять на Гелловін

Девіз цього свята — вислів Trick or treat, що в буквальному перекладі означає: неприємність або частування.

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Однак у різних країнах вигуки на гелловінську ніч різняться, адже й культура та традиції у Європі та США — різні.

У США та Великій Британії традиційними є вигуки Trick or treat, Happy Halloween, Trick or treat smell my feet give me something good to eat та інші. У Франції кажуть Joyeux Halloween, також означає Веселого Гелловіну. В Іспанії заведено бажати веселого Гелловіну фразою Feliz Halloween. У Мексиці Гелловін пов’язаний з традиційним Днем мертвих — Діа де лос Муертос. Люди можуть сказати фрази, пов’язані з цим святом, такі як Feliz Día de los Muertos, що означають З Веселим Днем мертвих. Німеччина не так поширено святкує День усіх святих, як інша частина Європи. Тож і власного вигуку німці не мають, а послуговуються англійським Trick or treat. Італійці Гелловін відзначають з фразою Buon Halloween, що означає побажання веселого святкування. У Польщі в цей день кажуть Wesołego Halloween або Cukierek albo psikus — останнє є аналогом Цукерки або смерть. В Японії та Китаї, як і в Німеччині, свято Гелловіну не є традиційним. Тож і саме святкування відрізняється від англомовних країн. У цих країнах також не використовують вигуків для святкування, а послуговуються англійськими фразами. В Україні Гелловін святкують непоширено, на Гелловін ми можемо говорити переклад з англійського Trick or treat — Цукерки або смерть.

Читати на тему У яких країнах святкують Гелловін: історія виникнення та чи відрізняються традиції Розповідаємо детальніше про традиції Гелловіну у різних країнах.

Що робити на Гелловін та у які ігри пограти з дітьми, ми пропонуємо в нашому іншому матеріалі.

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