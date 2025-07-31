Що освячують на Маковія: які продукти можна і не можна класти до кошика

Медовий Спас або Маковія — перший із трьох Спасів, які припадають на кінець літа. Це свято у 2025 році відзначають 1 серпня. Воно має низку традицій, зокрема треба освячувати кошик з продуктами.

Читай у матеріалі, що освячують на Маковія та що не можна класти до кошика.

Що потрібно святити на Маковія в церкві

Мед — обов’язковий атрибут свята. Вважається, що перші збори меду потрібно принести до церкви, щоб подякувати Богові за врожай. Освячений мед набуває символічного значення — як дар землі та праці пасічника. Його зберігають у домі як ліки проти хвороб, а також пригощають гостей.

Мак — як символ пам’яті, захисту від зла і духовної сили. Мак освячують у вигляді голівок або насіння. Його додають до страв, розсипають біля порога або кладуть у куток хати, як оберіг.

Букети з цілющих трав (маковійчики) — у народі вважаються потужними оберегами. До складу таких букетів входять м’ята, чебрець, васильки, полин, рута, календула, ромашка, чорнобривці, колоски пшениці чи жита. Їх перев’язують стрічкою або ниткою й несуть до церкви для освячення.

Вода — у цей день також звершують особливий чин освячення води. Її беруть із собою додому, зберігають і використовують під час хвороби чи молитви, як святу.

Фрукти й перші плоди — часто на Маковія приносять яблука, груші, сливи, виноград, абрикоси. Це своєрідна подяка за врожай та прохання про родючий наступний рік.

Що не можна класти до кошика на Маковія

До церкви не слід приносити м’ясні страви, алкоголь чи продукти, що швидко псуються. Варто уникати надмірної кількості речей — символічна жертва має бути щира, а не показна. Також небажано приносити дари, які мають сумнівне походження або були зібрані з порушенням чужої власності.

Освячення дарів на Маковія — це акт вдячності за щедрість природи та надії на її подальшу підтримку. Це також можливість очистити дім і себе духовно, залучити добробут і здоров’я на прийдешній рік.

Є ще кілька речей, які не варто робити у цей день. Раніше ми розповідали, що не можна робити на Маковія.

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