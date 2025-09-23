Що подарувати на День захисника України: душевні та символічні презенти

14 жовтня в Україні має особливий сенс — це День захисників і захисниць, а ще — велике козацьке свято Покрови.

Тому хочеться, щоб подарунки цього дня були емоційними, свідчили про турботу, вдячність і підтримку.

Що подарувати на День захисників та захисниць України — ідеї для друзів, колег та коханих.

Що подарувати на День захисника України, 14 жовтня, друзям

Якщо обирати подарунок для друзів, то це щось легке, тепле й щире. Наприклад, стильна термочашка або багаторазова пляшка для води — практичні речі, які нагадуватимуть про вашу дружбу.

Гарною ідеєю може бути й невеликий набір для відпочинку: кавовий чи чайний, настільна гра, книга українського автора. У виборі такого подарунку на 14 жовтня важлива не стільки вартість, скільки відчуття, що ти підбираєш щось особисте, саме для нього або для неї.

Що подарувати на 14 жовтня колегам

Для колег хочеться знайти практичний і універсальний подарунок. Можна роздивитися такі варіанти: гарна канцелярія, блокнот у військовій чи козацькій стилістиці, флешка або павербанк — це завжди доречно.

А є ще безпрограшний варіант на День захисника — смаколики: коробка крафтових цукерок чи кава у дизайнерській банці. Такі речі створять відчуття свята на роботі, і нікого не залишать байдужими.

Подарунки на 14 жовтня, День захисників та захисниць, для коханих

Коханим на свято можна підібрати щось більш особисте. Приміром, теплий шарф чи светр, щоб огортав турботою навіть на відстані. Або стильну вишиванку чи футболку з українською символікою.

Порадують навіть дрібнички, обрані з любов’ю — браслети, кулони, запонки. А ще можна здивувати коханого чи кохану подарунком-враженням: квитками на концерт, романтичною поїздкою, фотосесією. Тут важливі враження, адже ніщо так не ріднить, як спільні пам’ятні моменти.

І нарешті, є універсальна ідея, яка підійде усім — донат на потреби ЗСУ від тебе та імені того, кому призначений подарунок. Це буде справжній внесок у спільну справу, що має найбільшу цінність саме у цей день.

