Святий вечір 2025: дата за новим календарем та традиції свята

В Україні Святий вечір, або Надвечір’я Різдва, залишається одним з найважливіших сімейних свят, що передує Різдву Христовому.

Після переходу Православної церкви України (ПЦУ) на новоюліанський календар у 2023 році, дати святкування розділилися залежно від календаря, якого дотримуються віряни. Читай у матеріалі, коли відзначають Святий вечір у 2025 році та які традиції притаманні сьому святу.

Святий вечір 2025 за новим календарем: дата святкування

У 2025 році за новим календарем Святий вечір відзначатимуть 24 грудня, а за старим (юліанським) — 6 січня 2026 року. Перехід на новоюліанський календар був ініційований для синхронізації з світовими стандартами та уникнення плутанини, але він не є обов’язковим для всіх парафій.

Святий вечір символізує підготовку до народження Ісуса Христа і є завершенням Різдвяного посту. Традиційно це день суворого посту, коли віряни утримуються від їжі до появи першої зірки на небі, що нагадує про Віфлеємську зірку.

Головна вечеря — Свята вечеря — складається з 12 пісних страв, які символізують 12 апостолів. Серед них обов’язковими є кутя, узвар, вареники з капустою чи картоплею, голубці, риба, гриби та борщ без м’яса.

Святий вечір 2025: традиції свята

Серед народних традицій у цей день можна виділити декілька: прикрашання дому дідухом (снопом жита чи пшениці, що символізує предків), запалення свічок та спів колядок. Діти часто ходять від хати до хати з вертепом, розповідаючи про Різдво.

Окрім основного Святого вечора, в українській традиції є другий Святвечір або Щедрий вечір, який припадає на 5 січня 2026 року за новим календарем (перед Старим Новим Роком) і 18 січня — за старим. На нього готують щедру кутю з додаванням вершкового масла чи сметани, а діти щедрують, бажаючи господарям добра.

У 2025 році, попри виклики війни, Святий вечір залишається символом надії, родинного тепла та духовної сили.

