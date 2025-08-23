З Днем Державного прапора України 2025: патріотичні привітання у картинках і прозі

З днем прапора України вітають один одного мільйони українців по всьому світу. Це свято об’єднує всіх незалежно від місця проживання та нагадує про важливість державних символів.
У 2025 році з днем державного прапора України будуть вітати 23 серпня, як і щороку. Це день, коли варто пригадати історію нашого стяга та його символічне значення.
Історія свята
Свято було засноване указом президента Леоніда Кучми у 2004 році. Відтоді його відзначають напередодні Дня Незалежності.
Це гарна нагода вшанувати один із головних державних символів та згадати його значення для нашої нації.
Протягом століть синьо-жовтий стяг був свідком багатьох історичних подій, ведучи народ до перемог і свободи.
З Днем Державного прапора України 2025: картинки
З днем прапора України картинки стають особливо популярними у соціальних мережах напередодні свята. Вони допомагають поширити святковий настрій серед друзів та рідних.
З Днем прапора України: привітання своїми словами
- Вітаю з Днем Державного прапора України! Нехай наш синьо-жовтий стяг завжди гордо майорить над нашою державою, об’єднуючи нас у прагненні до миру, процвітання та справедливості.
- Щиро вітаю з цим важливим святом! Нехай наш прапор завжди надає нам наснаги та нагадує, що ми — сильна і незалежна нація. Бажаю кожному з вас непохитної віри в майбутнє нашої країни.
- З Днем Державного прапора України! Це свято — символ нашої єдності, гордості та любові до Батьківщини. Нехай він завжди буде для нас джерелом натхнення, символом надії та впевненості у майбутньому.
З Днем Державного прапора України: привітання у віршах
Колір неба, колір жита —
Це свободи кольори.
Український прапор в світі
Знають старші і малі.
Він крізь бурі вік пройшов,
Вів героїв до мети,
І в серцях завжди з нами,
Прапор слави й чистоти.
***
Державний прапор наш, єдиний —
Наш стяг надії і добра.
У ньому сила України,
Що крізь століття нас вела.
Він вільним духом надихає,
І кожне серце зігріва,
В майбутнє віру нам являє,
Так прапор нас оберіга.
***
Синьо-жовті барви
Нашого краю суть:
Прапор — наша правда,
Мрії, що живуть.
Він, як мирне літо,
Тихо майорить,
Над ланами — жито,
Над полями — мить.
Як поширити привітання
Привітання з днем прапора України можна надсилати:
- у месенджерах з красивими листівками;
- у соціальних мережах з хештегами #ДеньПрапораУкраїни;
- SMS-повідомленнями рідним та друзям;
- електронною поштою колегам.
З днем прапора України привітання стануть ще більш особливими, якщо додати до них власні слова про любов до Батьківщини.
День Державного Прапора України 2025 — це нагода згуртуватися навколо національних символів та показати свою любов до Батьківщини.
З днем державного прапора України варто вітати не лише словами, а й діями — берегти традиції, поважати історію та будувати краще майбутнє.
Нехай наш синьо-жовтий стяг завжди нагадує про єдність українського народу та прагнення до свободи та незалежності!
З Днем Державного прапора України!
