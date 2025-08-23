З днем прапора України вітають один одного мільйони українців по всьому світу. Це свято об’єднує всіх незалежно від місця проживання та нагадує про важливість державних символів.

У 2025 році з днем державного прапора України будуть вітати 23 серпня, як і щороку. Це день, коли варто пригадати історію нашого стяга та його символічне значення.

Історія свята

Свято було засноване указом президента Леоніда Кучми у 2004 році. Відтоді його відзначають напередодні Дня Незалежності.

Це гарна нагода вшанувати один із головних державних символів та згадати його значення для нашої нації.

Протягом століть синьо-жовтий стяг був свідком багатьох історичних подій, ведучи народ до перемог і свободи.

З Днем Державного прапора України 2025: картинки

З днем прапора України картинки стають особливо популярними у соціальних мережах напередодні свята. Вони допомагають поширити святковий настрій серед друзів та рідних.

З Днем Державного прапора України 2025: патріотичні привітання у картинках і прозі / 4 Фотографії

З Днем прапора України: привітання своїми словами

Вітаю з Днем Державного прапора України! Нехай наш синьо-жовтий стяг завжди гордо майорить над нашою державою, об’єднуючи нас у прагненні до миру, процвітання та справедливості.

Щиро вітаю з цим важливим святом! Нехай наш прапор завжди надає нам наснаги та нагадує, що ми — сильна і незалежна нація. Бажаю кожному з вас непохитної віри в майбутнє нашої країни.

З Днем Державного прапора України! Це свято — символ нашої єдності, гордості та любові до Батьківщини. Нехай він завжди буде для нас джерелом натхнення, символом надії та впевненості у майбутньому.

З Днем Державного прапора України: привітання у віршах

Колір неба, колір жита —

Це свободи кольори.

Український прапор в світі

Знають старші і малі.

Він крізь бурі вік пройшов,

Вів героїв до мети,

І в серцях завжди з нами,

Прапор слави й чистоти.

***

Державний прапор наш, єдиний —

Наш стяг надії і добра.

У ньому сила України,

Що крізь століття нас вела.

Він вільним духом надихає,

І кожне серце зігріва,

В майбутнє віру нам являє,

Так прапор нас оберіга.

***

Синьо-жовті барви

Нашого краю суть:

Прапор — наша правда,

Мрії, що живуть.

Він, як мирне літо,

Тихо майорить,

Над ланами — жито,

Над полями — мить.

Як поширити привітання

Привітання з днем прапора України можна надсилати:

у месенджерах з красивими листівками;

у соціальних мережах з хештегами #ДеньПрапораУкраїни;

SMS-повідомленнями рідним та друзям;

електронною поштою колегам.

З днем прапора України привітання стануть ще більш особливими, якщо додати до них власні слова про любов до Батьківщини.