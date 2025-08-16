Привітання з Горіховим Спасом у віршах та прозі: теплі слова для рідних та друзів

Горіховий Спас цього року відзначають 16 серпня (за старим стилем 29 серпня). Він є третім, завершальним Спасом. У народі це свято назвали Горіховим Спасом через дозрівання горіхів у цей період. Він також має іншу назву: Нерукотворний Спас та Хлібний Спас.

За традицією, цього дня до церкви несуть освячувати горіхи, а також заведено вітати одне одного. Тому люди шукають привітання з Горіховим спасом.

Ми підготували для тебе привітання з Горіховим Спасом у віршах та прозі, які ти можеш надіслати своїм рідним та друзям.

Привітання з Горіховим Спасом у прозі

Щиро вітаю з Горіховим Спасом! Це особливий день, коли ми вшановуємо природу її щедрі дари, а також згадуємо про духовні цінності та дякуємо за все, що маємо. Нехай цей святковий день принесе мир, злагоду та достаток. Нехай у твоїй домівці завжди панує гармонія і тепло, а у серці — віра і любов. Хай кожен горіх, освячений сьогодні, стане символом міцного здоров’я та добробуту для тебе і твоїх близьких.

***

Вітаю з Горіховим Спасом — святом щедрості та духовного оновлення. У цей день природа дарує нам свої найкращі плоди, а ми, своєю чергою, дякуємо за все, що маємо. Нехай цей святий день буде сповнений гармонії, спокою та вдячністю за кожен момент життя. Бажаю міцного здоров’я, успіхів у всіх починаннях та родинного тепла. Нехай твоє життя буде так само багатим і щедрим, як ці дари природи.

***

Вітаю з чудовим святом — Горіховим Спасом! Бажаю щедрих врожаїв і успішного збору горіхів. Нехай ця пора надихне на нові звершення, а теплі сімейні моменти залишаться в пам’яті надовго. Бажаю вам миру, радості та взаєморозуміння в цей осінній період!

***

Вітаю з Горіховим Спасом! Нехай це свято принесе не лише щедрі дари природи, але й безліч радісних моментів у колі рідних і близьких. Бажаю, щоб ваші серця були сповнені миром, а оселі — теплом і затишком. Нехай кожен горіх, освячений сьогодні, стане символом вашого здоров’я, добробуту та духовної сили. Хай ваші дні будуть багатими на нові звершення та натхнення.

Щиро вітаю з Горіховим Спасом — святом, яке знаменує завершення літніх робіт і настання осінніх турбот. У цей особливий день ми не лише освячуємо горіхи, але й дякуємо природі за усі її щедрі дари.

Нехай цей день стане символом нового етапу, наповненого гармонією, спокоєм та щастям. Бажаю, щоб ваша праця завжди була плідною і приносила задоволення. Нехай кожен освячений горіх стане оберегом, що приносить здоров’я, удачу і силу у твою домівку.

***

Сьогодні ми святкуємо Горіховий Спас, у цей день треб згадати про важливість єдності та взаєморозуміння в родині, цінувати кожну мить, проведену з близькими. Нехай твоя душа буде відкрита для нових звершень, а серце — наповнене вірою і надією. Нехай твої думки будуть ясними, як осіннє небо, а життя — таким же щедрим і багатим, як цей врожай. Бажаю міцного здоров’я, любові та щастя.

***

Прийшло світле свято — Третій Спас. З цим святом закінчується Успенський піст. Тож нехай у твоїй родині буде вдосталь свіжого хліба і пирогів з нового врожаю пшениці. Пригощай медом, здобою і горіхами дорогих тобі людей і та бажай їм усього найкращого. І нехай тебе не обходить дорогою щастя, любов та здоров’я.

Привітання з Горіховим Спасом у віршах

Абсолютного щастя бажаю для вас У цей священний день — Горіховий Спас! Ніколи хай не буде ваш стіл порожнім, Хай радість і щастя заходить в ваш дім. Нехай дороги всі навпростець простягаються, А друзі й кохані щастям вмиваються!

***

Нехай цей Горіховий Спас Буде радісним для вас! Дуже щедрим і щасливим. Зробить хай життя красивим. Нехай здоров’я не підводить, А зло стороною вас обходить!

***

Сьогодні настав Третій Благословенний Спас. Бажаю, щоб всі дізналися, Що Бог є серед нас. Любов, турботу хай тобі Він пошле з неба, І буде радість на Землі, І щастя оживе!

***

Зі Спасом Хлібним я вас вітаю! Любові достатку в домі бажаю! Бажаю, щоб сонце завжди вам світило І щоб вам щастя на сто років вистачило!

***

Третій спас. Ще тепло і спокійно, Й повниться щастям душа! Горіховий спас ми зустрінемо гідно! До церкви підем в молитвах. Послухаєм службу, освятим врожай, Хай сповняться мрії душі, Бажаю вам долі та гарної карми І миру нам всім на віки!

