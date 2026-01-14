Зі Старим Новим роком 2026: картинки з теплими словами для найрідніших

Старий Новий рік — чудова можливість продовжити свято, яке для більшості з нас вже минуло. Бо святкувати ніколи не пізно, а особливо в часи тривог. Сьогодні гарний привід зібратися у родинному колі та затишно провести час. Навіть якщо ти зазвичай не відзначаєш цей день.

Зі Старим Новим роком 2026: картинки та листівки

Старий Новий рік відзначають щороку 14 січня. За своєю суттю це той самий Новий рік 1 січня, але на два тижні пізніше. Все через різницю в григоріанському та юліанському календарях.

Святкування Старого Нового року розпочалися ще минулого дня, у Щедрий вечір, який за старим календарем припадає на 13 січня (за новим — 31 грудня).

Сьогодні вдалий день для щедрівок і відвідин гостей. А діти за своє щедрування нерідко отримують солодощі, гроші та інші подарунки. Зазвичай малеча перевдягається у різних тварин, наприклад, у кіз, та заходить до будинків, співаючи пісні.

Хлопчики можуть посівати, а от дівчатам краще не брати участі в цій старій традиції. За народними повір’ями, першим до хати у Новому році мав зайти саме чоловік. Тому хлопчики зрання, навіть до світанку, намагалися обійти якомога більше будинків.

Господарі, які приймають посівальників, мають пригостити їх яблуками, пирогами або іншими солодощами, або ж подякувати їм грошима.

А зерно, яке залишилося після посівальників, не варто прибирати аж до вечора — вважається, що це потужний оберіг, який захищає оселю від зла.

Тож тепер, коли знаєш традиції цього свята, надсилай картинки зі Старим Новим роком для всіх, кого знаєш.

Найкращі побажання також можна висловити не лише у листівках, а й в словах. Ми зібрали побажання на Старий Новий рік у прозі та віршах. Користуйся та створюй святковий настрій для найближчих.

