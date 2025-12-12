Таблиця коефіцієнтів УЄФА: як перемога Шахтаря вплинула на рейтинг України

Який теперішній склад таблиці коефіцієнтів УЄФА й оновлений рейтинг України — читай далі у матеріалі.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА

Донецький Шахтар здобув перемогу над Хамрун Спартанс з рахунком 2:0. Цей результат забезпечив українській команді місце у плей-офф Ліги конференцій. Шахтар став на крок ближче до виходу в 1/8 фіналу.

Тим часом Динамо Київ програли італійській команді Фіорентина з рахунком 1:2. Ця поразка завершила їхню боротьбу за продовження участі в Лізі. Матч завершального туру проти команди з Вірменії Ноа вже не матиме значення.

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За даними оновленої таблиці коефіцієнтів УЄФА, у поточному сезоні Україна посідає 25 місце серед усіх країн за рейтингом УЄФА. Завдяки перемозі Шахтаря вдалося додати до свого рейтингу 0.500 бала.

Найближчі конкуренти: Сербія зовсім трохи випереджає. А Угорщина та Румунія — трохи менш ніж на 2,000 балів.

Якщо цього сезону Україна підніметься на 22 місце у п’ятирічному рейтингу, чемпіон УПЛ у євросезоні 2027/28 розпочне відбір до Ліги чемпіонів із другого раунду кваліфікації замість першого.

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