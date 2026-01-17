Чому зарядка телефону від ноутбука шкодить обом пристроям — деталі

Багато користувачів звикли заряджати свої смартфони безпосередньо від ноутбука, вважаючи це зручним рішенням під час роботи.

Проте такий метод є одним із найменш ефективних і може приховано шкодити як телефону, так і самому комп’ютеру — у чому причина, читай в матеріалі.

Чи варто заряджати телефон від ноутбука

Як повідомляє Howtogeek, основна проблема полягає в обмеженій потужності USB-портів: традиційні роз’єми здатні видавати лише від 2,5 до 4,5 Вт, що змушує смартфон заряджатися в кілька разів повільніше, ніж від звичайної розетки.

Навіть сучасні порти USB-C без спеціальної підтримки технології Power Delivery зазвичай обмежуються потужністю 15 Вт, що все одно не дозволяє реалізувати потенціал швидкої зарядки, до якої звикли власники сучасних флагманів.

Окрім низької швидкості, використання ноутбука як джерела живлення є енергетично неефективним. Ноутбук не розроблявся як павербанк, тому, коли він працює від власного акумулятора, зарядка стороннього пристрою призводить до прискореного виснаження та зношення батареї лептопа.

Ситуація ускладнюється, коли комп’ютер переходить у режим сну або вимикається: більшість моделей у цей момент повністю припиняють подачу енергії на порти. Хоча в налаштуваннях BIOS деяких пристроїв існує опція USB always on, її використання все одно не замінює повноцінний мережевий адаптер.

Варто надавати перевагу настінним зарядним пристроям або павербанкам із підтримкою стандарту USB-PD, які здатні передавати значно вищу потужність.

Якщо ж зарядка від ноутбука є єдиним доступним варіантом, варто дотримуватися кількох правил: обов’язково підключати сам ноутбук до мережі живлення, використовувати роз’єми USB-C замість застарілих USB-A та уникати активного використання смартфона під час процесу, щоб максимально використати той обмежений ресурс енергії, який здатна надати система.

Раніше ми писали, як вибрати генератор для дому — читай в матеріалі, які критерії варто враховувати.

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