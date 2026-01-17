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Чому зарядка телефону від ноутбука шкодить обом пристроям — деталі

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 17 Січня 2026, 12:00 2 хв.
чи можна заряджати телефон від ноутбука
Фото Pexels

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