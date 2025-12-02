Стиль життя Техно

iOS 26.2: коли чекати нове оновлення на iPhone

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 02 Грудня 2025, 16:00 2 хв.
ios 26.2 коли вийде
Фото Getty Images

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь