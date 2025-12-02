iOS 26.2: коли чекати нове оновлення на iPhone

Якщо ти чекаєш на оновлення iOS 26.2, то ми раді повідомити — реліз уже на горизонті. Читай у матеріалі, коли вийде оновлення iOS 26.2 та що нового буде в ньому.

iOS 26.2: дата релізу оновлення та його функції

За даними Forbes, бета-версія вже на фінальному етапі тестування, а повний випуск очікується в середині грудня — орієнтовно 15 або 16 грудня 2025 року.

Це оновлення принесе низку корисних функцій, які покращать повсякденне використання твого iPhone.

Ось ключові нововведення, які скоро ти зможеш спробувати:

Покращення в Apple Podcasts: нові інструменти для пошуку та організації епізодів, з персоналізованими рекомендаціями.

Sleep Score у додатку Здоров’я: оновлені алгоритми для точнішого аналізу сну, з коригуваннями на основі твоїх даних.

Редизайн Apple News: інтерфейс стане зручнішим, з яскравими сповіщеннями та кращою інтеграцією з іншими сервісами.

Кастомізація екрану блокування Liquid Glass: новий стиль з ефектом рідкого скла для персоналізації, що робить інтерфейс більш динамічним.

Покращення в додатках Reminders, Freeform, Games, Music та News: оновлені функції для нагадувань, нотаток, ігор, музики та новин — від кращої інтеграції до нових інструментів.

Автосинхронізація для публічних Wi-Fi: після введення логіна в мережі дані автоматично синхронізуються на всі твої Apple-пристрої, полегшуючи підключення.

Інші зміни: покращення в безпеці, стабільності та сумісності з аксесуарами.

Щоб отримати iOS 26.2, просто перевір наявність оновлення в налаштуваннях твого iPhone: Налаштування — Загальні — Оновлення ПЗ. Стеж за офіційними анонсами Apple, аби не пропустити реліз!

