X обмежує ШІ Grok: заборона на створення сексуалізованих діпфейків

Ілон Маск був змушений приборкати свій штучний інтелект Grok після низки гучних скандалів. Відтепер ШІ-інструмент у соцмережі X більше не зможе редагувати фотографії реальних людей, щоб показати їх у відвертому чи напівоголеному вигляді.

Це рішення прийняли на фоні масового обурення діпфейками — підробленими зображеннями, які створювали за допомогою нейромережі без згоди самих героїв фото.

Про це пише BBC.

Ми впровадили технологічні заходи, щоб запобігти редагуванню обліковим записом Grok зображень реальних людей у відвертому одязі, — офіційно заявили в X.

Битва за безпеку: від Каліфорнії до Лондона

Ці зміни не впали з неба. Вони стали результатом колосального тиску з боку регуляторів. Лише за кілька годин до оголошення змін головний прокурор Каліфорнії заявив про початок масштабного розслідування щодо поширення сексуалізованих діпфейків, зокрема тих, що стосуються неповнолітніх.

Не менш запеклою була реакція у Великій Британії. Прем’єр-міністр Кір Стармер неодноразово закликав Маска взяти ШІ під контроль, а британський регулятор Ofcom прямо натякнув: якщо платформа не почне дотримуватися законів, її можуть просто заблокувати на рівні провайдерів.

Речник Ofcom назвав цей крок бажаним розвитком подій, але наголосив, що розслідування порушень X триває:

Ми працюємо цілодобово, щоб отримати відповіді на те, що пішло не так.

Щоб приборкати зловживання, X впроваджує кілька рівнів захисту:

Геоблокування: можливість генерувати реальних людей у бікіні чи нижній білизні буде відключена в юрисдикціях, де це незаконно;

Лише для обраних: функція редагування зображень через Grok тепер доступна виключно власникам платних підписок. В компанії вважають, що це полегшить притягнення порушників до відповідальності;

Уявна нагота: Ілон Маск уточнив, що з увімкненими налаштуваннями NSFW (небезпечно для роботи) Grok дозволятиме створювати оголеність уявних дорослих людей, що відповідає стандартам фільмів з рейтингом R.

Свобода слова чи приниження гідності

Варто нагадати, що раніше Маск активно захищав Grok, звинувачуючи критиків у спробах придушити свободу слова. Він навіть репостив створені ШІ зображення британського прем’єра в бікіні, що лише підлило масла у вогонь конфлікту з Лондоном.

Проте експерти та активісти налаштовані скептично. Клер МакГлінн, професор права Даремського університету, вважає, що ці заходи запізнилися:

Це надто пізно для тисяч жінок, чиї зображення вже гуляють мережею.

Чи врятують обмеження від зловживань

Головне питання залишається відкритим: як Grok ідентифікуватиме, чи є людина на фото реальною? Та чи не обійдуть користувачі геоблоки за допомогою звичайних VPN-сервісів, популярність яких у Британії вже злетіла після посилення контролю за контентом?

Дослідниця Ріана Пфефферкорн висловила здивування, що платформі знадобилося стільки часу для банальних запобіжників: Функції редагування мали бути видалені, як тільки почалися перші зловживання.

Поки що крок Маска виглядає як спроба знайти компроміс між своєю філософією вседозволеності та ризиком повної втрати ринку Великої Британії. Але чи зможе алгоритм стати етичним — покаже лише час.

