Стиль життя Техно

X обмежує ШІ Grok: заборона на створення сексуалізованих діпфейків

Юлія Хоменко, редакторка сайту 15 Січня 2026, 17:00 3 хв.
Штучний інтелект Grok
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь