The Elliens — Crawling whispers: про що співає група-фіналіст Нацвідбору Євробачення-2026

Колектив, що поєднує в собі драйвову енергетику панку та глибокий психологізм, за короткий час зумів завоювати прихильність молодіжної аудиторії та критиків. Читай в матеріалі про гурт The Elliens та їхню пісню Crawling whispers, з якою вони виступатимуть під час Нацвідбору Євробачення-2026.

The Elliens на Нацвідборі Євробачення-2026: що відомо про гурт

Фронтвумен гурту — Олена Усенко, яка вже має досвід виступу на міжнародній арені: у 2021 році вона представляла Україну на Дитячому Євробаченні з піснею Важіль, де посіла почесне шосте місце. Її участь у дорослому Нацвідборі стала історичним моментом, адже вперше за останні роки учасниця дитячого конкурсу змагається за право поїхати на “велике” Євробачення.

Разом із саундпродюсером і гітаристом Микитою Федоровим та басистом Стасом Хмелем, Олена створила проєкт, який став для неї майданчиком для творчих експериментів та можливістю показати власну еволюцію як артистки.

Про що пісня The Elliens Crawling whispers

Пісня Crawling Whispers має надзвичайно драматичну історію створення, яку самі музиканти називають “народженням фенікса з вогню”. Композиція була написана Оленою після пережитої пожежі, що стала для неї глибоким особистим потрясінням і водночас поштовхом до переосмислення життєвих цінностей.

У центрі сюжету — внутрішній діалог людини з власною темрявою, страхами та болем, які “шепочуть” і намагаються зламати волю. Основний сенс треку полягає у пошуку неймовірної сили саме у момент найбільшої вразливості: це пісня про те, як підняти голову, коли здається, що дихати вже немає чим.

Автори заклали у роботу ідею важливості проживання моменту “тут і зараз” та вміння відпускати те, що неможливо повернути, висловлюючи водночас подяку українським захисникам за саму можливість творити.

The Elliens — Crawling whispers: офіційне відео пісні

The Elliens — Crawling whispers: текст пісні

Crawling whispers in my veins

I was drowning in the chains

Every night I lost my breath

Dancing closer to my death

Fear was painting me in black

But I found how to fight it back

All the wounds became my crown

I am the storm

I won’t back down

You’ll never know

Where did it go

But I’m alive, I am alive

You’ll never know

Where did it go

I am alive, I am alive

Let the fire break the sky

Let the phoenix learn to fly

From the ashes I return

Feel my heartbeat

Let it burn

Where did it go

I am alive, I am alive

You’ll never know

Where did it go

I am alive, I am alive

You’ll never know

Where did it go

But I’m alive, I am alive

You’ll never know

Where did it go

I am alive, I am alive

Фото: скриншот з відео Євробачення Україна.

