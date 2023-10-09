Замерзаєш удома? Як перемикнути кондиціонер на тепло, щоб грів кімнату

Люди, у яких встановлений кондиціонер, можуть не лише охолоджувати приміщення, але й нагрівати його. Якщо кондиціонер має відповідну функцію, можна її ввімкнути, і кондиціонер нагріє повітря.

Коли настає холодна пора, люди замислюються, як перемикнути кондиціонер на тепло. Все залежить від моделі та фірми кондиціонера. Але загалом інструкції можуть бути схожими.

Ми розповімо, як увімкнути кондиціонер на обігрів.

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Як перемикнути кондиціонер на тепло

Варто зазначити, що після включення режиму обігріву на кондиціонері він може запрацювати не відразу. Вентилятору може знадобитися 5-15 хвилин, щоб запрацювати, потім він може почати наганяти тепле повітря.

Щоб перемикнути кондиціонер на тепло, потрібно:

насамперед увімкнути кондиціонер кнопкою On; на пульті вибрати режим обігріву HEAT або режим AUTO і вказати температуру, наприклад, +27°C; перемикання режимів у деяких моделях кондиціонерів може здійснюватися багаторазовим натисканням кнопки MODE із зупинкою на режимі обігріву. На дисплеї пульта можна побачити сонечко, що говоритиме про обігрів.

Після увімкнення цього режиму кондиціонер може на якийсь час перестати працювати, але не потрібно панікувати, компресору потрібен час, щоб перемикнутися на режим обігріву. Під час зупинки відбувається процес перенаправлення руху холодоагенту. Це може тривати до 10 хвилин.

Важливо виставити температуру вищу за кімнатну, якщо зробити меншу, кондиціонер не працюватиме на обігрів.

Але дуже важливо подивитися інструкцію саме до твоєї моделі кондиціонера, щоб правильно вибрати режим та не поламати техніку.

Кондиціонеру, як і будь-якій техніці, потрібен перепочинок у роботі. Раніше ми розповідали, як довго може працювати кондиціонер без перерви та як це впливає на здоров’я.

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