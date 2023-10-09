Замерзаєш удома? Як перемикнути кондиціонер на тепло, щоб грів кімнату

Богдана Макалюк, редакторка сайту 09 Жовтня 2023, 17:45
Як перемикнути кондиціонер на тепло: покрокова інструкція
Фото: Pixabay

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