Щоб дрібні паразити більше не пили твою кров: як позбутися клопів у будинку

Богдана Макалюк, редакторка сайту 04 Червня 2023, 20:30
Як позбутися клопів у будинку та квартирі: методи та поради
Фото: Pexels, Unsplash

Більше новин
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги в Україні в реальному часі
Посівний календар на червень 2023
Найкращі дні для догляду та підживлення: посівний календар на червень 2023
стосунки з військовим
Хочу чоловіка військового! Що насправді стоїть за новим трендом стосунків та до чого треба готуватись
як відрізнити співзалежні стосунки від здорових
Співзалежні чи ні? Наталія Холоденко розповіла про ключові аспекти здорових і співзалежних стосунків
Дивитись більше

Матеріали по темі

Як зберігати полуницю, щоб вона не псувалася якнайдовше
Не втратить смак, соки та зовнішній вигляд: як зберігати полуницю, щоб довго не псувалася
Як очистити мікрохвильовку від жиру: прості поради
Розігрівати їжу стане легше: як очистити мікрохвильову піч у домашніх умовах
Одяг
Як прибрати запах секонд-хенду: десять перевірених способів
як вибрати сонцезахисні окуляри
Врятуй очі від UV-випромінювання! Розповідаємо, як вибрати сонцезахисні окуляри за формою обличчя

Відео
0:00:35
Дніпро вибухи сьогодні

Щонайменше 22 постраждалих, загинула дитина! Наслідки атаки на Дніпропетровську область
0:03:45
Волонтер із Маріуполя
Вирвався із пекла, щоб допомагати іншим. Волонтер з Маріуполя їздить розбитими селами та підтримує українців
0:04:52
Сіють поля
Засівають поля під носом окупантів! Як аграрії на Сумщині завершують посівний сезон
0:04:20
Депортація дітей
Повертати дітей стає все важче: як РФ “перевиховує” неповнолітніх українців
Карта бойових дій в Україні
Окупантам треба показати хоч якусь перемогу. Карта бойових дій в Україні 3 червня в режимі онлайн
0:04:00
Кременець
Ціна безвідповідальності: у Кременці на санній трасі 14-річну спортсменку розпорола гнила дошка
0:04:23
Ганна Пліхчинська
Шукає міни заради корови: історія сміливої 67-річної Ганни з Миколаївської області
0:03:46
Ти як
Мистецтво, що прогнозує майбутнє. У Києві пройшла виставка Ти як?
0:06:38
Авдіївка
Одна дитина досі залишається у місті! Чому окупанти йдуть у лобову на Авдіївському напрямку
0:04:46
Порушення мовного закону в Одесі: що виявила інспекція
Відмовляються обслуговувати українською! Активісти провели інспекцію закладів Одеси
Більше відео
Посівний календар на червень 2023
Читати далі
Найкращі дні для догляду та підживлення: посівний календар на червень 2023
Щоб дрібні паразити більше не пили твою кров: як позбутися клопів у будинку
Читати далі
Чао, старосте! ТОП-5 складових раціону для краси та молодості шкіри

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь