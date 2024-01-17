Як правильно заточити свердло: інструменти й покрокова інструкція

Свердло найчастіше використовують у роботі з твердими та міцними матеріалами. Виклик перед ним стоїть непростий — зробити отвір не лише в дерев’яних поверхнях, але й у металі, цеглі, бетоні, а також в керамічній плитці.

Однак після повторного використання і тривалого застосування свердло може припинити виконувати свої завдання в повному обсязі. Отож, його потрібно заточити. Як правильно заточити свердло — читай у матеріалі.

Як правильно заточити свердло: необхідні інструменти

Новачки часто думають, що для точіння свердла підійде будь-що, навіть звичайний шматок наждачного паперу. Однак насправді цей процес вимагає спеціалізованих знань, навичок та наявності певних інструментів. Для ефективного заточування свердел потрібно взяти:

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шліфувальну машину або болгарку;

електричний дриль;

напилок;

точильний верстат.

Шліфувальна машина використовує абразив для точіння свердла, тому важливо обирати абразив відповідно до типу та призначення свердла.

Сам інструмент потрібно зафіксувати у спеціальних тримачах, де слід враховувати кут нахилу.

Для свердління твердих металів (сталі, чавуна, бронзи) потрібно налаштовувати кут нахилу від 116 до 118º. Для свердління латуні — під кутом 120-130 º, міді — не більше 125 º, алюмінію — під кутом 140 º.

Читати на тему З чого розпочати ремонт у новобудові і на що потрібно звернути особливу увагу З чого розпочати ремонт у новобудові — читай у матеріалі.

Як точити свердла на верстаті: правила підготовки

Перед роботою треба підготувати обладнання, таке як пристрій для точіння (верстат, болгарка), трафарет для перевірки якості заточування, рідину або мастило для охолодження свердла, маркер для позначення місця точіння, а також захисні засоби для очей і обличчя.

Як правильно заточити свердло для металу: інструкція

Щоб точити свердла по металу ефективно, слід почати з вирівнювання задньої частини поверхні та забезпечення рівномірного нахилу. Важливо, щоб свердло та різальна частина завжди перебували в горизонтальному положенні. Все це потрібно робити плавно, без надмірного тиску. Під час опускання затискач не відпускай. Після цього свердло поверни на 180º і повтори процедуру для іншої сторони. Завершуючи роботу, перевір якість оброблених поверхонь.

Як заточити свердло по дереву: правила

Якщо ти хочеш заточити свердло по дереву, застосовуй спіральні свердла, які рідко затуплюються. Заточування можна виконати напилком, електричною шліфувальною машинкою або точильним верстатом.

Важливо правильно позначити кут для уникнення перегріву і забезпечити охолодження свердла, опускаючи його у воду.

А ось на що варто звернути увагу на початку ремонтних робіт у новобудові, ми розповідали тобі раніше.

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