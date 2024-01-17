Как правильно заточить сверло: инструменты и пошаговая инструкция

Сверло чаще всего используют при работе с твердыми и крепкими материалами. Вызов перед ним стоит непростой — создать отверстие не только в деревянных поверхностях, но и в металле, кирпиче, бетоне, а также в керамической плитке.

Однако после повторного использования и длительного применения сверло может перестать выполнять свою задачу в полном объеме. А значит, его нужно заточить. Как правильно заточить сверло — читай в материале.

Как правильно заточить сверло: необходимые инструменты

Новички часто думают, что для точения сверла подойдет что угодно, даже обычный кусок наждачной бумаги. Однако на самом деле этот процесс требует специализированных знаний, навыков и определенных инструментов. Для эффективной заточки сверл нужно взять:

Сейчас также смотрят

шлифовальную машину или болгарку;

электрическая дрель;

напильник;

точильный станок.

Шлифовальная машина использует абразив для точения сверла, поэтому важно выбирать абразив в соответствии с типом и назначением сверла.

Сам инструмент необходимо зафиксировать в особых держателях, где следует учесть угол наклона.

Для сверления жестких металлов (стали, чугуна, бронзы) нужно настраивать угол наклона от 116 до 118º. Для сверления латуни — под углом 120-130º, меди — не более 125º, алюминия — под углом 140º.

Как точить сверла на станке: правила подготовки

Перед работой следует подготовить оборудование, такое как точечное устройство (станок, болгарка), трафарет для проверки качества заточки, жидкость или смазка для охлаждения сверла, маркер для обозначения места точения, а также защитные средства для глаз и лица.

Читать по теме С чего начать ремонт в новостройке и на что нужно обратить особое внимание С чего начать ремонт в новостройке — читай в материале.

Как правильно заточить сверло для металла: инструкция

Чтобы заточить сверла по металлу эффективно, следует начать с выравнивания задней части поверхности и обеспечения равномерного наклона. Важно, чтобы сверло и режущая часть всегда находились в горизонтальном положении. Все это нужно делать плавно, без чрезмерного давления. При опускании зажим не отпускай. После этого сверло поверни на 180º и повтори процедуру для другой стороны. Завершая работу, проверь качество обработанных поверхностей.

Как заточить сверло по дереву

Если ты хочешь заточить сверло по дереву, применяй редко затупляющиеся спиральные сверла. Заточку можно выполнить напильником, электрической шлифовальной машинкой или точильным станком. Важно правильно обозначить угол во избежание перегрева и обеспечить охлаждение сверла, опуская его в воду.

А вот на что стоит обратить внимание в начале ремонтных работ в новостройке, мы рассказывали тебе ранее.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.