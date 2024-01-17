Как правильно заточить сверло: инструменты и пошаговая инструкция

Сверло чаще всего используют при работе с твердыми и крепкими материалами. Вызов перед ним стоит непростой — создать отверстие не только в деревянных поверхностях, но и в металле, кирпиче, бетоне, а также в керамической плитке.
Однако после повторного использования и длительного применения сверло может перестать выполнять свою задачу в полном объеме. А значит, его нужно заточить. Как правильно заточить сверло — читай в материале.
Новички часто думают, что для точения сверла подойдет что угодно, даже обычный кусок наждачной бумаги. Однако на самом деле этот процесс требует специализированных знаний, навыков и определенных инструментов. Для эффективной заточки сверл нужно взять:
Шлифовальная машина использует абразив для точения сверла, поэтому важно выбирать абразив в соответствии с типом и назначением сверла.
Сам инструмент необходимо зафиксировать в особых держателях, где следует учесть угол наклона.
Сам инструмент необходимо зафиксировать в особых держателях, где следует учесть угол наклона.
Для сверления жестких металлов (стали, чугуна, бронзы) нужно настраивать угол наклона от 116 до 118º. Для сверления латуни — под углом 120-130º, меди — не более 125º, алюминия — под углом 140º.
Перед работой следует подготовить оборудование, такое как точечное устройство (станок, болгарка), трафарет для проверки качества заточки, жидкость или смазка для охлаждения сверла, маркер для обозначения места точения, а также защитные средства для глаз и лица.
Если ты хочешь заточить сверло по дереву, применяй редко затупляющиеся спиральные сверла. Заточку можно выполнить напильником, электрической шлифовальной машинкой или точильным станком. Важно правильно обозначить угол во избежание перегрева и обеспечить охлаждение сверла, опуская его в воду.
А вот на что стоит обратить внимание в начале ремонтных работ в новостройке, мы рассказывали тебе ранее.
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