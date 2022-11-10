Некруто, круто і пашот: як варити яйця різними методами

Смачні яйця можна приготувати досить просто. Для цього знадобляться яйця, трохи води та каструля.

Але для того, щоб вони вийшли апетитними, потрібно постаратися і знати правила приготування.

Читай, як варити яйця без тріщин різними способами, у матеріалі.

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Як варити яйця некруто

Налий у каструлю холодну воду і закип’яти її. Зменш вогонь і вари їх протягом 2 хв — у такому разі жовток і білок будуть рідкими. Якщо варити 4 хв, то жовток залишиться рідким, а білок трохи затвердіє.

Якщо хочеш варити в окропі, бери для варіння теплі яйця. Дістань їх за 30 хв до приготування і постав кип’ятити каструлю води.

Після цього кинь у гарячу воду яйця та вари кілька хвилин. Зніми з вогню, накрий кришкою або тарілкою і почекай 5-7 хв. Жовток буде рідким, а білок затвердіє.

Як зварити яйця в мішечок

Налий у каструлю холодну воду;

Поклади в неї яйця і після того, як вода закипить, вари ще 5 хв.

Якщо яйця вариш у киплячій воді, то вари їх лише кілька хвилин. Вимкни вогонь і потримай яйця у воді до 10 хв.

Як зварити яйця круто

Візьми каструлю і налий у неї холодну воду.

Поклади в неї яйця та включи вогонь.

Після того, як яйця закиплять, зменш вогонь і вари 10 хв.

Не тримай їх у гарячій воді надто довго, адже білок стане “гумовим” і несмачним.

Як зварити яйця без тріщин по-американськи

Поклади в окріп яйце і витримай до 1 хв.

Кинь у каструлю лід (кілька кубиків).

Доведи до кипіння та куштуй.

Як варити яйця пашот

Для цього потрібно взяти найсвіжіше яйце. У каструлю налий багато води. Можеш додати оцет чи сіль. Нагрій воду, але не доводь її до кипіння. Розбий яйце в чашку, за допомогою чайної ложки створи воронку у воді й починай акуратно вливати у неї яйце. Ложкою підхоплюй білок і накручуй його на яйце. Вари до 5 хв, доки яйце не спливе.

Як варити яйця перепелині

Налий у каструлю холодну воду.

Після цього поклади туди теплі яйця і додай трохи солі. Вода має повністю покривати яйця.

Скип’яти та вари ще 5 хв.

Зніми з вогню та залий холодною водою.

Залиш їх на тарілці на кілька хвилин.

Раніше ми розповідали, як приготувати тирамісу.

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