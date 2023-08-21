Як вибрати рюкзак та сумку в школу, садочок, для міста — корисні поради

У сучасному світі рюкзаки та сумки стали невіддільною частиною нашого повсякденного життя. Вони поруч з нами усюди: у садочку, в школі, на роботі та під час прогулянки містом. Вибір правильного рюкзака — запорука вашого комфорту та гарного настрою. Розглянемо кілька порад, як обрати стильний наплічник для будь-якої потреби.

Для малят та дошкільнят

Дітлахам від 2 років потрібен суперлегенький та компактний рюкзак, наприклад, модель Kite 538. Він практично не відчувається на плечах та дає змогу носити малечі з собою важливі речі.

Дітям дошкільного віку знадобиться рюкзак з більшим об’ємом та декількома відділеннями для організації канцелярії та іграшок. Рюкзаки Kite Kids сподобаються малюкам завдяки цікавим яскравим дизайнам та відмінному функціоналу з купою зручних кишень.

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Для школярів

Шкільний рюкзак має бути комфортним та витривалим. Варто звернути увагу на ортопедичну конструкцію, яку мають рюкзаки Kite. Запатентована спинка з пружними подушечками дозволить підтримувати правильну поставу. Анатомічні лямки та нагрудний ремінь гарантують особливий комфорт. Також важливі якість та зносостійкість рюкзака.

Бренд Kite зарекомендував себе як надійний виробник ортопедичних рюкзаків. Шкільна колекція наплічників схвалена фахівцями німецького Інституту Здоров’я та Ергономіки IGR та Інституту ортопедії та травматології НАМН України.

Для підлітків та молоді

Тут важливі не лише комфорт та якість, але і стиль. Рюкзаки Kite Education Teens — ортопедичні та трендові. Модні дизайни підкреслять індивідуальність та ефектно доповнять повсякденні шкільні образи. Колекція Kite для молоді – це справжня феєрія трендів. Тут кожна модель має свій унікальний стиль і вражає оригінальністю.

Трендові сумки 2023: на шопінг, у подорож, на прогулянку

Шопери Kite . Вони місткі, міцні й завжди готові до шопінгу. Це крок до повсякденної зручності та бездоганного стилю в кожній дрібниці. Також це дозволить поступово відмовитися від використання пластикових пакетів. Шопери від Kite мають міцну основу, зручні текстильні ручки й практичну внутрішню кишеню.

. Вони місткі, міцні й завжди готові до шопінгу. Це крок до повсякденної зручності та бездоганного стилю в кожній дрібниці. Також це дозволить поступово відмовитися від використання пластикових пакетів. Шопери від Kite мають міцну основу, зручні текстильні ручки й практичну внутрішню кишеню. Сумки cross-body. Ці зручні й оригінальні сумки мають завжди бути з вами, коли ви у місті. Вони достатньо ємні, дуже легенькі та компактні.

Ці зручні й оригінальні сумки мають завжди бути з вами, коли ви у місті. Вони достатньо ємні, дуже легенькі та компактні. Бананки. Популярні сумочки, які допомагають вам залишатися активними й при цьому мати при собі необхідні речі.

Популярні сумочки, які допомагають вам залишатися активними й при цьому мати при собі необхідні речі. Сумки-мішки. Ці універсальні мінімалістичні сумки чудово підходять для спорту, прогулянок і шопінгу

Ці універсальні мінімалістичні сумки чудово підходять для спорту, прогулянок і шопінгу Міні-сумки на довгому ремінці. Це трендовий аксесуар у зручному форматі для тих, хто хоче бути завжди у русі. Невагомий аксесуар чудово розмістить у собі телефон, картки та дрібні предмети.

Обирайте рюкзаки та аксесуари, які відповідають вашому стилю та життєвому ритму. Довіряйте своєму смаку та насолоджуйтесь кожним днем разом з улюбленими аксесуарами Kite.

А про наймодніші сумки 2023 року ми розповідали раніше.

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