Щоб вистачило і на зиму: топ-3 способи, як заморозити помідори

Якщо врожай помідорів удався, чому б не заморозити їх? Тоді можна буде поласувати смачними томатами, а не купувати в магазині не в сезон. Вікна пропонують тобі топ-3 способи, як заморозити помідори на зиму.
Помідори можна заморожувати багатьма способами — це залежить від того, як ти плануєш готувати їх після розмороження.
Це може бути у вигляді томатного пюре, шматочками, кільцями, у силіконових формочках, заморожені чері, фаршировані помідори. Ми поділимось усіма способами.
Звісно! Свіжі помідори не тільки можна, а й потрібно заморожувати. Проте вони займають доволі багато місця в морозильній камері.
Тому досвідчені господині найчастіше заморожують помідори чері — вони маленькі, кілограм таких займе набагато менше місця, аніж звичайних.
Але якщо у твоїй морозилці помістяться великі томати, то це чудово, і в тебе буде багато смачних вітамінів навіть узимку.
Це можуть бути форми для льоду, силіконові формочки або інші контейнери. Через 8-12 годин можеш дістати пюре в кубиках та перекласти у пакет, щоб вони займали менше місця.
Вклади начинку в помідори та постав їх на деко або дощечку, накрий верхівками. Заморожуй дощечку з помідорами 8-10 годин, а потім переклади в зручне пакування.
Розклади шматочки у пакети, а кільця — на деко чи дощечку. Дощечку та пакети постав у морозилку на кілька годин. Потім переклади заморожені кільця помідорів у пакети або контейнер.
Термін зберігання помідорів у морозилці, протягом якого вони збережуть свої властивості, — чотири місяці.
Заморожені помідори зберігають усі свої корисні речовини — вітаміни групи В, а також калій, йод, магній, цинк, залізо тощо.
Раніше ми розповідали, як заморозити кабачки на зиму.
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