Шоу-біз

Які зірки виступали на Супербоул-2024: хедлайнери шоу та хто з відомих людей відвідав гру

Ірина Танасійчук, практикантка сайту 12 Лютого 2024, 15:25
які зірки виступали на супербоул-2024
Фото: Getty Images

Більше новин
Які зірки виступали на Супербоул-2024: хедлайнери шоу та хто з відомих людей відвідав гру
Епілепсія — не вирок: що варто знати про захворювання та про які міфи краще забути
РЕБ Покрова: характеристики системи захисту від ракет та дронів
РЕБ Покрова українського виробництва: чому російські крилаті ракети і дрони будуть безсилими
Рекрутинг у ЗСУ
Тут не вручатимуть повісток. Міноборони відкрило перший центр рекрутингу української армії у Львові
3 група інвалідності
Можеш розраховувати на повну соціальну підтримку: які захворювання належать до 3 групи інвалідності
Дивитись більше

Матеріали по темі

Американські військові про нового головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського
Генерал, який змінить хід війни? Що кажуть американські військові про нового головкома ЗСУ Сирського
Володимир Єрмаков: у Німеччині загинув 17-річний український баскетболіст
У Дюссельдорфі трагічно загинув 17-річний український баскетболіст Володимир Єрмаков
K-pop
Корейські гурти, які підривають соцмережі! Кого слухає твоя дитина: добірка
Гра на музичному інструменті запобігає появі деменції: що відомо
Хобі для душі та здоров’я мозку: як гра на музичних інструментах запобігає розвитку деменції

Відео
0:04:56
Американські військові про нового головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського

Генерал, який змінить хід війни? Що кажуть американські військові про нового головкома ЗСУ Сирського
Федоров
Михайло Федоров показав морський дрон Magura і анонсував масове виробництво аналогів російського Ланцета
Воєнний стан в Україні
Воєнний стан в Україні. Пояснюємо, до якого числа та що треба знати
Карта бойових дій в Україні сьогодні 12.02.2024 онлайн
Карта бойових дій 12 лютого 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:03:12
В'ячеслав Бутрім
Востаннє дзвонив улітку 2022: історія героя, на якого мати чекала два роки
0:05:08
Мобілізація 100 років тому — якою вона була і що змінилося
Мобілізація 100 років тому: чисельність війська УНР, повістки і способи ухилу від призову
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 10 лютого 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:02:22
Історія прикордонника на псевдо Красивий, який знищує ворога гвинтівками
11 годин спостереження для одного пострілу: прикордонник розповів, як полює на окупантів
балістична ракета це
Металеві носії смерті: що таке балістичні ракети та які є на озброєнні РФ
0:06:56
штурмовики ГУР
Тільки зараз зрозумів, що я живий! Як штурмовики ГУР на межі життя звільняли острів на Херсонщині
Більше відео
Ідеї манікюру на день Святого Валентина — яскрава добірка
Читати далі
Коли любов панує у повітрі: ідеї манікюру на День Святого Валентина
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Читати далі
Карта повітряних тривог України: інтерактивна мапа в режимі онлайн

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь