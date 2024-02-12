Які зірки виступали на Супербоул-2024: хедлайнери шоу та хто з відомих людей відвідав гру

Супербоул — це фінальна гра між командами американського футболу, які змагаються за лідерство в Національній лізі. Щороку гостями Супербоулу стають всесвітньо відомі зірки, які виступають у перерві між четвертями, привертаючи увагу глядачів зі всього світу.
Хто став хедлайнером Супербоул 2024 і якими були найцікавіші моменти цьогорічного шоу — розповідаємо в матеріалі.
У перерві гри тішили глядачів своєю музикою Usher разом з Alicia Keys. Доповнювали виступ Ludakris, Lil John, wil.i.am і співачка HER.
Usher заспівав старі хіти, а також презентував публіці сингли зі свого нового альбому Coming Home. Шоу відкрили піснею Caught Up.
HER приєдналася до нього під час пісні U Got It Bad, додавши до пісні своє соло.
Alicia Keys виконала свій хіт If I Ain’t Got You, а згодом дуетом з Usher заспівала пісню My Boo. Музиканти порадували глядачів своїми обіймами наприкінці виступу.
Разом з Lil John Usher виконав їхній спільний відомий хіт Turn Down For What, а наприкінці шоу — Get Low.
Usher ділиться враженнями від шоу і говорить, що повернутись до широкої аудиторії після декількох років ізоляції вдома — великий успіх:
Ви повинні розуміти, наскільки непохитну віру має мати людина, щоб зібрати шоу після декількох років, коли ніхто не міг збиратись разом і всі боялися бути на вулиці через страх підхопити COVID або піддати небезпеці себе та свої родини.
Ви повинні розуміти, наскільки непохитну віру має мати людина, щоб зібрати шоу після декількох років, коли ніхто не міг збиратись разом і всі боялися бути на вулиці через страх підхопити COVID або піддати небезпеці себе та свої родини.
Він також зізнався, що вмістити 30 років дискографії у 13 хвилин було непросто, проте, як йому здається, вони чудово впорались із задачею.
Крім того, на передгрі Супербоул-2024 американський репер Post Malone виконав пісню America the Beautiful.
Вистачило зірок і серед глядачів. Серед них помітили Бейонсе з чоловіком Jay-Z і донькою Блю Айві, фронтмена групи Imagine Dragons Дена Рейнольдса, акторку Блейк Лайвлі та реперку Ice Spice.
Подивитись гру, а також підтримати свого хлопця, гравця команди Канзас Сіті Чіфз Тревіса Келса, прийшла співачка Тейлор Свіфт. Вона привітала коханого з перемогою його команди на Супербоул-2024 поцілунком.
Читай, як пройшла фінальна гра Супербоул-2024 і хто став переможцем, в нашому матеріалі.
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