Які зірки виступали на Супербоул-2024: хедлайнери шоу та хто з відомих людей відвідав гру

Супербоул — це фінальна гра між командами американського футболу, які змагаються за лідерство в Національній лізі. Щороку гостями Супербоулу стають всесвітньо відомі зірки, які виступають у перерві між четвертями, привертаючи увагу глядачів зі всього світу.

Хто став хедлайнером Супербоул 2024 і якими були найцікавіші моменти цьогорічного шоу — розповідаємо в матеріалі.

Які зірки виступали на Супербоул-2024

У перерві гри тішили глядачів своєю музикою Usher разом з Alicia Keys. Доповнювали виступ Ludakris, Lil John, wil.i.am і співачка HER.

Usher заспівав старі хіти, а також презентував публіці сингли зі свого нового альбому Coming Home. Шоу відкрили піснею Caught Up.

HER приєдналася до нього під час пісні U Got It Bad, додавши до пісні своє соло.

Alicia Keys виконала свій хіт If I Ain’t Got You, а згодом дуетом з Usher заспівала пісню My Boo. Музиканти порадували глядачів своїми обіймами наприкінці виступу.

Разом з Lil John Usher виконав їхній спільний відомий хіт Turn Down For What, а наприкінці шоу — Get Low.

Usher ділиться враженнями від шоу і говорить, що повернутись до широкої аудиторії після декількох років ізоляції вдома — великий успіх:

Ви повинні розуміти, наскільки непохитну віру має мати людина, щоб зібрати шоу після декількох років, коли ніхто не міг збиратись разом і всі боялися бути на вулиці через страх підхопити COVID або піддати небезпеці себе та свої родини.

Він також зізнався, що вмістити 30 років дискографії у 13 хвилин було непросто, проте, як йому здається, вони чудово впорались із задачею.

Крім того, на передгрі Супербоул-2024 американський репер Post Malone виконав пісню America the Beautiful.

Супербоул-2024: хто із зірок прийшов подивитись шоу

Вистачило зірок і серед глядачів. Серед них помітили Бейонсе з чоловіком Jay-Z і донькою Блю Айві, фронтмена групи Imagine Dragons Дена Рейнольдса, акторку Блейк Лайвлі та реперку Ice Spice.

Подивитись гру, а також підтримати свого хлопця, гравця команди Канзас Сіті Чіфз Тревіса Келса, прийшла співачка Тейлор Свіфт. Вона привітала коханого з перемогою його команди на Супербоул-2024 поцілунком.

